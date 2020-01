Peter Before Pan et Alice Before Wonderland – / Film

Lorsque les réalisateurs d’animation se lancent dans la réalisation de scènes réelles, la transition peut être difficile. Il suffit de demander à Andrew Stanton, dont les débuts en direct, John Carter, ont été une énorme bombe pour Disney il y a plusieurs années. Heureusement, Brenda Chapman, le réalisateur de Prince of Egypt et Brave de Pixar, oscarisé, réussit le saut avec Viens loin, un conte de fées délicieux qui imagine ce qui aurait pu se passer si Peter Pan et Alice au pays des merveilles étaient frères et sœurs avant de devenir les personnages que nous connaissons et aimons.

Come Away a été présenté en première dans la section Kids du Sundance Film Festival de cette année, et même si c’est certainement un film que le jeune public peut apprécier, cela ne devrait pas décourager les adolescents ou les adultes de le rechercher également. Le talent A-list impliqué devrait être un joli tirage: en plus du pedigree de Chapman derrière la caméra, Angelina Jolie (Maléfique) et David Oyelowo (Selma) joue les parents des enfants et des visages reconnaissables comme Gugu Mbatha-Raw, Clarke Peters, Derek Jacobi, et plus apparaissent tout au long. (Michael Caine est dans le film pendant environ deux minutes, mais son apparence n’est notable que parce qu’il porte une moustache comiquement grande.)

Mais surtout, c’est l’histoire de Peter (Jordan A. Nash), Alice (Keira Chansa), et leur frère aîné David (Reece Yates), qui passent leurs journées à jouer dans les bois magnifiques à l’extérieur de leur maison de campagne. Leur imagination se déchaîne, et Peter surtout: il échoue à ses cours à l’école parce qu’il imagine constamment des choses comme des quêtes de pirate au lieu d’étudier l’arithmétique. Au cours de l’une des aventures dans la cour des enfants en tant que pirates, l’animal en peluche préféré d’Alice (un lapin blanc, naturellement) est pris en otage. Chapman décrit leurs exploits d’une manière que je ne me souviens pas avoir vue auparavant: ils font tous semblant de se battre avec des bâtons, mais les bâtons se transforment visiblement en véritables épées au milieu d’un tir. Il en va de même pour un bâton / lance lancé par Alice (jouant le rôle de Tiger-Lilly), et une “flèche” que David lance d’un “arc”. Et quand le trio trébuche sur un bateau renversé juste au-delà de la limite de l’endroit où ils sont censé arrêter de jouer, il se transforme en bateau pirate en état de marche.

Si le nom «David» ne semble pas reconnaissable à Peter Pan ou à Alice au pays des merveilles, vous ne vous en souvenez pas mal – et cette absence est un indice que les choses ne se passent pas bien pour David. Un accident désespère la famille centrale, Jolie et Oyelowo livrant tous deux un travail exceptionnel en tant que parents chaleureux et aimants qui sont soudainement confrontés à une tragédie inimaginable. Rose de Jolie est poussée à boire, tandis que Jack d’Oyelowo est tenté de retourner à son ancienne vie de joueur pour gagner l’argent dont la famille a besoin pour survivre. Sous ce nuage sombre, Peter et Alice sont obligés de grandir beaucoup plus vite que les enfants normaux de 8 ans, et le triste cœur du film est de savoir comment les familles peuvent être déchirées ou se renforcer ensemble face à de grandes pertes.

Mais malgré cette description quelque peu déprimante, il y a aussi beaucoup de plaisir à avoir dans Come Away, en particulier dans la façon dont il tisse des éléments distincts des histoires de contes de fées que nous connaissons. Les préquelles peuvent être délicates: des hochements de tête au familier sont attendus, mais si le film devient un peu plus qu’une liste de contrôle de choses familières, le résultat final peut sembler grinçant et flatteur (* toux *, Solo: une histoire de Star Wars). C’est la plus grosse corde raide de Come Away, et elle marche avec confiance sans manquer une étape. Chaque clin d’œil à une histoire reconnaissable est totalement organique dans cette histoire, de la même manière que le film d’animation Netflix Klaus a adopté une approche organique pour raconter l’origine du Père Noël. (Les deux sonnent un peu sur le papier, mais sont finalement si charmants que tout doute finit par disparaître.) Je ne donnerai plus les références du film ici, car je pense que le principal attrait du film est de voir exactement comment ces éléments de conte de fées de pierre de touche entrent en ligne de compte dans l’intrigue.

Une réinvention créative saupoudrée de poussière de fée, Come Away réussit grâce à son scénario fantaisiste (mais pas trop fantaisiste) par Marissa Kate Goodhill et sa distribution d’ensemble impressionnante, et plane grâce à la direction stellaire de Chapman. Un nouveau classique pour enfants est arrivé, et ce conte de fées intemporel enchantera sûrement le public pour les générations à venir.

/ Classement du film: 8 sur 10

Articles sympas du Web: