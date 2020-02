Peter Weber a démystifié 3 théories sur la façon dont la finale se termine et honnêtement, nous sommes déçus

Ces dernières années, il est devenu de plus en plus difficile pour la franchise The Bachelor d’empêcher les spoilers de fuir, en particulier avec la croissance des médias sociaux et des détectives – tels que Reality Steve – déterrant la saleté. Avant la première de la saison 24, Peter Weber a promis aux fans que son choix final serait intact. Jusqu’à présent, le pilote de 28 ans a tenu sa promesse. Alors bien sûr, les fans de Bachelor Nation ont beaucoup de théories sur la fin de Weber. Mais dans une récente interview, le pilote de 28 ans a démystifié trois des théories les plus populaires du fandom, dont une impliquant Hannah Brown de The Bachelorette.

Les fans de «The Bachelor» veulent savoir comment se termine la finale de Peter Weber

Le début de la saison 24 de The Bachelor a montré que le parcours de Weber se terminera de manière conventionnelle. Avant de connaître les femmes de la première, ABC a diffusé un aperçu de ce qui semble être la grande finale de la saison, amenant les fans à s’interroger sur la conclusion de Weber dès le départ.

“Avant de faire ce que vous vous apprêtez à faire, vous devez savoir quelque chose”, a déclaré Chris Harrison à Weber. L’hôte ajoute également que les producteurs The Bachelor viennent de découvrir quelque chose de grand. “Je ne sais pas comment cela se terminera donc je voulais juste vous donner une idée.”

“Oh mon dieu”, haleta Weber. On le voit alors marcher dans la même tenue. Un plan d’une seule rose est dans le cadre. Plus tard, Weber – portant toujours le même costume et la même cravate – tient une bague de fiançailles. Il semble probable que la surprise se produise avant que Weber ne propose.

L’aperçu passe à un plan de Weber parlant avec ses parents. Cependant, la scène est clairement filmée à un autre moment. “Ne la laisse pas partir, ne la laisse pas partir. Ramenez-la chez nous », plaide la mère de Weber en larmes.

De toute évidence, l’équipe Bachelor veut que les fans sachent que la finale de la saison est à surveiller. Tout ce qu’ils suggèrent avant que les introductions ne soient diffusées montre que la fin sera tout sauf ordinaire.

Peter Weber aborde les théories des fans de «Bachelor» sur Hannah Brown, les grossesses et les célibataires

Depuis la première de The Bachelor, la saison de Weber a été marquée par quelques moments clés – le retour émotionnel de Brown, l’animosité des acteurs et l’ouverture d’esprit du célibataire envers le sexe. Et naturellement, les fans ont pris ces idées et formulé leurs propres théories sur la fin du baccalauréat de Weber pour s’adapter au récit.

Après la réunion de Brown et Weber lors de la première, la plupart des fans de Bachelor Nation n’étaient pas convaincus que les anciennes flammes étaient l’une sur l’autre. Lorsque le couple s’est réuni à la date du groupe, toutes les émotions se sont manifestées. Weber a également admis qu’il envisageait de quitter le baccalauréat pour Brown à ce moment-là. Il n’est donc pas surprenant qu’une théorie populaire sur la finale implique que Weber choisisse Brown à la fin de son voyage.

Pendant ce temps, certains fans pensent que Weber mettra quelqu’un enceinte. Le célibataire régnant a été associé à la positivité sexuelle après avoir appris qu’il avait couché avec Brown quatre fois dans un moulin à vent. Les publicités de Weber ont taquiné quelques scènes torrides, ce qui a amené quelques fans à se demander si les producteurs font allusion à quelque chose comme une grossesse.

Une autre théorie populaire sur la finale de Weber implique que le célibataire se retrouve seul et célibataire. La saison en cours a eu beaucoup de drame, transformant la plupart des candidats en méchants. En tant que tel, de nombreux fans ne sont pas sûrs que quelqu’un trouvera réellement l’amour parmi sa distribution.

Lors d’une conversation avec Access en février 2020, Weber a partagé qu’il avait entendu parler de ces trois théories finales de Bachelor. Le pilote Delta a applaudi le fandom pour sa créativité, donnant même une autre vision des spéculations sur la grossesse.

«J’ai entendu dire que deux personnes pourraient être enceintes. C’est comme, oh, ça ne suffit pas, OK », a déclaré Weber en riant.

Néanmoins, Weber a laissé entendre qu’aucune des théories ne lui arrivait réellement dans The Bachelor.

“C’est hilarant. Les gens savent vraiment spéculer. Je dirai que je n’ai entendu la fin réelle de personne », a déclaré Weber.

Comment se termine la saison 24 de «The Bachelor»? Peter Weber dit que sa finale ne sera pas gâchée

Maintenant, Weber a officiellement démystifié quelques théories de fans populaires. Alors, comment se termine sa saison? Les fans devront simplement attendre et voir. Comme mentionné, Weber a révélé que la finale de la saison 24 de Bachelor restera intacte jusqu’à sa diffusion sur ABC.

“Il y a une raison pour laquelle personne ne va découvrir la fin et je suis très heureux de la façon dont tout s’est passé”, a déclaré Weber à People en décembre 2019. “Je suis ravi que tout le monde se connecte et que ce soit la première saison intacte de quelque temps. Alors ça va être bon. ”

Mais même ainsi, Weber a assuré aux fans que sa saison de la série de réalité ABC sera à la hauteur du battage médiatique. «Il se passe beaucoup de choses. Cela a une fin folle et folle », a déclaré Weber dans l’interview ci-dessus avec Access.

Weber a également révélé qu’il était bien placé maintenant que le tournage était terminé.

“C’était difficile, mais j’ai suivi mon cœur tout le temps”, a déclaré Weber. «Je peux dire que je suis heureux en ce moment. Je suis dans un très bon endroit et tu verras dans quelques semaines. “

