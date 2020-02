Peter Weber a montré plus d’affection pour le crabe Rangoon que ses concurrents cette saison

Peter Weber est peut-être connu comme l’homme qui a rencontré quatre fois Hannah Brown de The Bachelorette dans un moulin à vent et n’a pas honte de sa forte chimie physique avec ses concurrents, mais The Bachelor Week 8 a présenté Pilot Pete à un autre grand amour – Crab Rangoon. Lors de la date de la ville natale de Kelsey Weier, l’ancienne Miss Iowa USA a présenté Weber aux apéritifs croustillants pour la première fois. Et il semble que les fans de Bachelor Nation aient eu des réactions puissantes au moment où Weber a perdu sa virginité Crab Rangoon.

Kelsey Weier et Peter Weber ont Crab Rangoon dans l’Iowa

L’épisode Bachelor du 17 février a eu beaucoup de drame. Mais au début, Kelsey et Weber ont partagé quelques doux moments ensemble avant que le célibataire n’envoie son concurrent à la fin de la cérémonie des quatre roses.

Tout au long de la journée, Weber et Kelsey ont passé leur temps dans une cave à Des Moines, Iowa. Plus tard, le couple s’est arrêté chez Kelsey pour dîner avec la famille. Puis, après avoir remercié Weber d’être venue, la maman de Kelsey, Beth, a sorti la meilleure chose que le Midwest a à offrir. Vous l’avez deviné – Crab Rangoon.

«Nous avons également certains des préférés de Kelsey. Ce sont des crabes Rangoon », a déclaré Beth, poussant une assiette de wontons dorés, de crabe et de fromage à la crème vers le célibataire.

Peter Weber | Noel Vasquez / .

Puis la réaction de Weber a envoyé une vague de choc dans le fandom. «Ce sont des Crab Rangoon», s’est-il exclamé. Weber se tourna vers Kelsey, ses yeux écarquillés d’émerveillement enfantin.

«Il n’a jamais eu de crabe Rangoon», a expliqué Kelsey à sa famille.

“Nous en avons parlé lors de notre premier rendez-vous”, a ajouté Weber avec enthousiasme. “C’est une occasion très importante en ce moment.”

Kelsey et Weber se sont nourris mutuellement de morceaux de crabe Rangoon. Le célibataire prit un moment et regarda l’apéritif avec une crainte totale. “Oh mon dieu”, a déclaré Weber. “C’est du bon. Je suis fan.”

“C’est juste du délice”, approuva Beth.

Les fans de «The Bachelor» réagissent à la découverte de Peter Weber Crab Rangoon

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, Weber est un pilote de Los Angeles qui a eu de nombreuses occasions de voyager en 28 ans d’existence. Alors bien sûr, les fans de The Bachelor ont été choqués. Weber n’a jamais mangé – ni même entendu parler de – Crab Rangoon auparavant.

“C’est un homme qui voyage littéralement pour gagner sa vie et son premier Crab Rangoon est dans l’Iowa”, a écrit un fan sur Twitter.

“Peter n’a jamais eu un Crab Rangoon, je savais que je ne pouvais pas faire confiance à cet homme”, a tweeté un autre fan.

Et bien sûr, certains fans se sont demandé pourquoi la date de la ville natale comprenait un apéritif généralement associé aux plats à emporter chinois quand il y a d’autres plats à essayer.

“Je ne peux pas croire qu’il n’ait jamais mangé de crabe … imaginez venir à IA pour manger du chinois ???” un fan a tweeté. «Ils ont eu l’occasion parfaite d’avoir des hamburgers de maïs, de mac n cheese et de porc avec un scotcharoo.»

Mais bon, au moins il y a une chance que ce soit HyChi, non?

Pendant ce temps, d’autres fans se sont moqués de l’excitation de Weber envers le Crab Rangoon, en particulier en comparaison de la façon dont il réagit à ses concurrents.

“Peter a montré plus d’enthousiasme pour le Crab Rangoon que pour les filles de cette saison #TheBachelor”, a écrit un fan.

“Peter était plus dans les Rangoons de crabe que toutes les filles cette saison”, a écrit un autre fan sur Reddit.

Et honnêtement, à ce stade de la saison de Weber de The Bachelor, certains fans préféreraient que le joueur de 28 ans distribue une rose à l’assiette de Crab Rangoon.

“Intrigue: Peter choisit Crab Rangoon #TheBachelor”, a écrit un autre fan.

Les fans de Bachelor peuvent ne pas comprendre comment Weber prend ses décisions sur la série de réalité ABC. Mais quelle que soit la fin de la saison, nous aurons toujours Crab Rangoon.

