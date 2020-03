Peter Weber a-t-il remplacé Juan Pablo et Arie Luyendyk Jr. comme le pire «baccalauréat»?

La finale de Bachelor 2020 se termine ce soir, et pour les fans qui n’ont pas vu de spoilers, on peut deviner ce que Peter Weber fera. Bien que le pilote génial n’était pas le favori écrasant de la saison de Hannah Brown, quand il a été sélectionné comme The Bachelor, il avait une tonne de soutien. Malheureusement, pour Weber, ce soutien a considérablement faibli au cours des derniers mois.

Backlash pour Weber a commencé à brasser bien avant que la finale de Bachelor ne commence à être diffusée. Le pilote de 28 ans a été appelé par les fans et les concurrents pour récompenser constamment le drame plutôt que pour approfondir ses relations. De plus, ses querelles constantes avec Victoria Fuller, candidate éliminée, et son besoin apparent de faire pleurer ses concurrents afin de voir que leurs sentiments étaient «authentiques et réels», ont soulevé des signaux d’alarme pour Bachelor Nation. Mais rien ne se compare au jeu que Weber doit préparer une fois que les fans auront vu la finale de The Bachelor.

Récapitulatif rapide de la finale 2020 de «The Bachelor», partie 1

Pour récapituler ce que les fans ont vu jusqu’à présent lors de la finale de The Bachelor, Weber n’a plus qu’une seule candidate, Hannah Ann Sluss. Dans un geste surprenant, l’autre candidate de Weber, Madison Prewett, s’est auto-éliminée parce qu’elle pensait que leurs modes de vie étaient trop différents. De plus, la famille de Weber a rencontré Sluss pour la première fois et n’a pas caché qu’elle la préférait à Prewett. Appelant Sluss un «ange sur terre», ils ne comprirent pas pourquoi le cœur de Weber était déchiré entre quelqu’un qui était «parfait» sans problème et celui qui «levait des drapeaux rouges». Cela a fait un début assez désordonné pour la finale de The Bachelor, mais grâce à Reality Steve et ses spoilers, nous savons que les choses sont sur le point de devenir beaucoup plus désordonnées.

La réalité Steve partage les spoilers de ce qui se passera ce soir

Il y a beaucoup de pièces mobiles pour la finale de The Bachelor, mais les plus gros chocs se concentrent sur le comportement de Weber. Le 9 mars 2020, Reality Steve a mis à jour ses spoilers. Selon le blogueur populaire, Sluss envisage de partir mais fait finalement le choix de rester. Weber propose alors au natif de Knoxville et les deux se fiancent en Australie. Cependant, peu de temps après, Weber a retiré un Arie Luyendyk Jr. et a rompu les choses avec Sluss pour poursuivre une relation avec Prewett.

Peter Weber proposera-t-il à Madison Prewett de vivre et d’obtenir un deuxième engagement?

La seule chose que les spoilers de Reality Steve ne nous disent pas sur la finale du Bachelor, c’est où en sont Weber et Prewett. En réalité, Steve pense que la paire est ensemble, mais cela a été un long voyage pour y arriver. Le blogueur a dit qu’il était possible que Weber propose à Prewett et c’est pourquoi Chris Harrison continue de dire “même Peter ne sait pas comment sa saison se terminera.” Mais, nous supposons que Bachelor Nation devra se connecter ce soir pour obtenir des réponses à cette question.

Les fans traînent Weber sur Twitter

Après avoir lu les spoilers pour The Bachelor finale 2020, de nombreux fans sont extrêmement frustrés par Weber et ils n’ont aucun scrupule à faire connaître leur colère. Weber est appelé “le pire” et de nombreux fans de The Bachelor sont convaincus que Sluss et Prewett méritent mieux. “La seule chose qui pourrait racheter cette saison est que si Madison la retourne et dépose Peter sur la télévision nationale, elle n’a vraiment jamais vu cela se produire et ce serait justifié”, a tweeté un fan.

«Cela a été une perte de saison. Peter est aussi mauvais que Juan Pablo et Arie Luyendyk sinon pire “, a déclaré une autre personne en réaction aux spoilers.” Je n’ai pas regardé Juan Pablo mais d’après ce que j’ai entendu, il n’a pas dit à plusieurs femmes qu’il les aimait et il a pris une décision, non? Peter vient de masquer à quel point il est douillet en agissant comme un chiot. Ne pas l’acheter », a ajouté une autre personne.

Seul le temps nous dira comment le reste de Bachelor Nation réagira à The Bachelor Finale 2020. Mais, si l’on en croit ces spoilers, les choses ne vont pas très bien pour Weber.