Peter Weber avertit les fans qu’il a “ commis des erreurs ” et nous ne savons pas s’il faut avoir peur ou être excité

Comme promis par Chris Harrison, la saison de Peter Weber de The Bachelor s’annonce comme la saison la plus dramatique de tous les temps. La première du 6 janvier a présenté aux fans de Bachelor Nation un tourbillon de nouveaux membres de la distribution et une explosion du passé lorsque Hannah Brown de The Bachelorette est revenue à la franchise. Et maintenant, il semble que plus de chaos arrive, car Weber et Harrison ont ouvertement admis que le nouveau célibataire fait des erreurs sur le chemin de la finale turbulente.

Chris Harrison dit que Peter Weber n’est pas toujours sympathique dans «The Bachelor»

Avant la première de The Bachelor, Harrison a laissé entendre que Weber n’était peut-être pas toujours le même personnage charmant que nous avons rencontré lors de la saison de Brown de The Bachelorette. En parlant avec Good Morning America, l’hôte a confirmé que les fans verront Weber différemment au cours de sa saison – et pas dans le bon sens.

“Personne n’est parfait et Peter est comme tout le monde”, a déclaré Harrison. «Il a ses problèmes et il a des choses à venir. Je pense qu’il y aura des moments… où vous penserez: «Je n’aime pas ce côté de lui.» »

Cela dit, Weber a déjà dit à Bachelor Nation qu’il perdrait son personnage parfait quand il serait choisi comme prochain leader de l’émission en septembre.

«Il va y avoir des hauts et des bas. Je sais que ça s’en vient », a déclaré Weber à NBC Chicago. “Et, tu sais, je ne vais pas être parfait … je vais suivre mon cœur. Et aussi cliché que cela puisse paraître, j’ai confiance en cela, vous savez?

Peter Weber reconnaît ses erreurs dans «The Bachelor»

Maintenant, Weber a officiellement terminé le tournage de The Bachelor, et il semble qu’il reconnaisse ses erreurs. Mais ne vous inquiétez pas – il ne regrette rien.

«J’ai fait des erreurs à coup sûr. Cela ne fait aucun doute », a déclaré Weber à Weekly le 8 janvier.« Je me suis certainement trompé. Cela ne fait aucun doute. “

Il a poursuivi: «J’ai été vraiment chanceuse que beaucoup de femmes aient été si patientes avec moi et elles m’ont montré beaucoup de grâce tout au long parce que je ne suis pas du tout parfaite – même pas proche. Je ne dirais donc pas de regrets, mais quelques erreurs. “

Alors, quelles «erreurs» Weber fera-t-il? Bien qu’il n’ait pas explicitement partagé ce qui s’est passé, Weber a révélé qu’il avait du mal à abandonner plusieurs femmes sur The Bachelor.

Peter Weber | Noel Vasquez / .

“L’une des choses les plus difficiles de toute la saison a été de dire au revoir aux relations parce que c’est pourquoi j’ai postulé”, a-t-il déclaré. «Je ne voulais pas leur dire au revoir. Et je me suis vraiment attachée à beaucoup de femmes et cela m’a causé des ennuis à certains moments, comme vous le verriez. Mais encore une fois, je ne le regrette pas nécessairement parce que cela ne faisait que porter mon cœur sur ma manche. “

Puis dans une interview avec Glamour le 9 janvier, Weber a fait allusion à quelque chose qui se passait lors d’un rendez-vous dans sa ville natale.

“Chaque saison que j’ai vue, je n’ai jamais vu ce qui se passe dans cette ville natale”, a-t-il déclaré. «Je ne pense pas que cela ait jamais été vu auparavant. C’est un énorme zigzag; cela peut dérouter certaines personnes. Écoutez, je ne suis pas parfait, et je fais des erreurs tout au long de cela, et je ne dis pas qu’il y a des erreurs sur celui-là, mais il y a beaucoup de va-et-vient, et cette ville natale est assez folle. “

Pourquoi Peter Weber veut que sa saison de «The Bachelor» soit

Pour l’instant, les fans devront attendre et voir comment Weber débarrasse de son image parfaite sur The Bachelor. Et bien que Harrison et Weber continuent de faire allusion à une course émotionnelle jusqu’à la finale, le célibataire en titre espère toujours que sa saison sera connue comme une grande histoire d’amour.

En parlant avec E! Le 7 janvier, Weber a été invité à savoir pourquoi il souhaitait qu’on se souvienne de lui. Au cours de la saison de Colton Underwood de The Bachelor, ce fut le saut de clôture. Ensuite, dans la saison de Brown de The Bachelorette, c’était le moulin à vent. Cependant, Weber veut juste trouver l’amour. Il a dit:

On m’a demandé beaucoup de choses, comme quoi voulez-vous que vous vous souveniez de votre saison. Et j’étais très clair à ce sujet: rien. Je veux juste que l’on se souvienne de moi, espérons-le, comme un excellent exemple d’une histoire d’amour que les gens peuvent vivre au cours des deux prochains mois et la suivre. Mais oui, à la fin, chaque saison est évidemment unique à sa manière, et la mienne est vraiment unique, et je ne pouvais pas m’attendre à ce qu’elle se passe comme elle l’a fait, mais c’est la vraie vie.

