Peter Weber dit «Je t’aime» à de nombreux concurrents au cours de sa saison

Nous sommes à mi-chemin de la saison de Peter Weber de The Bachelor, ce qui signifie que nous voyons enfin qui sont les vrais favoris. La 24e saison a été marquée par une quantité écrasante de drames parmi les membres de la distribution. Cependant, les fans espèrent que le reste du voyage de Weber sera rempli de moments romantiques et de développement brut en ce qui concerne la relation du célibataire avec les candidats. Et maintenant – juste au moment où tout est sur le point de devenir réel – Weber a révélé à combien de candidats il avait dit “Je t’aime” à sa saison de licence.

Peter Weber a seulement dit «Je t’aime» à une femme lors de sa saison «Bachelor»

Avant la première de The Bachelor, l’hôte de la franchise Chris Harrison a révélé que la saison de Weber serait «positive pour le sexe». Bien sûr, cela n’est pas vraiment une surprise. Au cours de la saison de Hannah Brown de The Bachelorette, Pilot Pete est devenu le gars qui a rencontré Brown à quatre reprises dans un moulin à vent pendant Fantasy Suites.

Pendant ce temps, les promos de la saison prévoyaient que Weber devenait intime avec quelques-uns de ses concurrents. «Le sexe est très important pour une relation. Je ne sais pas pourquoi il y a un tabou parce que cela fait partie de la relation “, a déclaré Weber dans la bande-annonce de The Bachelor Week 3.

Mais à part le sexe, Weber n’a pas peur de montrer de l’affection, même devant les caméras Bachelor. Le pilote Delta a embrassé un total de sept femmes dans le seul épisode de la première. Weber semble également faire en sorte que les femmes qu’il aime se sentent vues.

“Il me fait sentir que je suis la personne la plus importante au monde”, a déclaré Madison Prewett dans le sixième épisode. “Il est super intentionnel, me montrant combien il se soucie.”

Malgré la confiance de Weber en montrant de l’affection, le célibataire ne dit pas nécessairement ces trois mots magiques à n’importe qui. Lorsque vous parlez à E! Le 5 février, Weber a demandé à combien de femmes il avait dit “Je t’aime” pendant The Bachelor.

“Un,” dit Weber avec un sourire. Le jeune homme de 28 ans a également partagé avoir dit «Je t’aime» à trois femmes au cours de sa vie.

Peter Weber recevra-t-il son conte de fées se terminant sur «The Bachelor»?

Weber est devenu le prochain célibataire lors de la finale de la saison 6 de Bachelor in Paradise. À l’époque, Weber a exprimé sa gratitude et son enthousiasme pour son voyage.

“J’ai vraiment, toute ma vie, hâte de retrouver ma fille et cette personne avec qui j’ai hâte de passer le reste de ma vie”, a déclaré Weber à l’hôte Chris Harrison. Le célibataire espérait également que le processus finirait par marcher pour lui.

“Je n’ai jamais fait cela auparavant. Il va donc y avoir des hauts et des bas », a déclaré Weber. “Je sais que ça vient, je ne vais pas être parfait. Juste être dans cette position maintenant et la possibilité de prendre les mauvaises décisions… c’est là-bas. Mais je vais suivre mon cœur. “

Maintenant, dans l’interview ci-dessus avec E! News, Weber a demandé s’il avait réellement reçu sa «fin de conte de fées» dans la finale du baccalauréat.

“J’espere. Vous les gars, vous savez que je le voulais plus que tout », a déclaré Weber.

Mais cela signifie-t-il que Weber a trouvé «The One»? Seul le temps nous le dira. Cependant, il semble satisfait de la façon dont la saison s’est terminée.

“Je ne peux pas en dire trop, mais je suis content de la façon dont cela s’est terminé”, a déclaré Weber. “J’ai suivi mon cœur tout le temps et j’en suis satisfait.”

Cela dit, le célibataire a admis que la dernière semaine était encore difficile pour lui. Il y a donc encore beaucoup de drame à venir avant que Weber n’obtienne son bonheur pour toujours – quoi que ce soit.

“Cette semaine a été incroyablement difficile et cela va jusqu’à la toute dernière seconde”, a déclaré Weber. «J’ai été confronté à des trucs jusqu’à la fin et je n’ai jamais eu de pause. Mais je sens que je suis plus fort pour ça. “

