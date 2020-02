Peter Weber dit qu’à ce moment de la saison, il avait en tête un favori

Nous sommes à mi-chemin de la saison de Peter Weber de The Bachelor et, jusqu’à présent, il a été beaucoup critiqué par les fans pour être indécis – par exemple, renvoyer Alayah Benavidez chez lui, la ramener et la renvoyer chez elle.

Mais Weber se coupe un peu pour son indécision précoce. Il est difficile de sortir avec 30 femmes à la fois, et il envisage avec qui il veut passer le reste de sa vie, après tout.

Peter Weber et Victoria F. | Francisco Roman via .

«Je peux comprendre le fait d’être indécis, car sortir avec 30 femmes n’est pas facile et cela ne sera jamais facile et personne n’est préparé à cela. Donc, je me donne totalement la grâce d’être indécis dans un moment si déroutant et si difficile », a-t-il déclaré à Entertainment Tonight dans une interview qui a eu lieu le 6 février.

Peter Weber s’est concentré sur la recherche de sa femme

Tout le drame qui a eu lieu entre les concurrents n’a pas facilité la prise de décisions pour Weber. Mais le pilote n’a pas laissé les arguments l’enliser trop parce qu’il dit qu’il a toujours été concentré sur la recherche de sa femme.

“Je veux dire, je vais dire ceci – il y a évidemment beaucoup de drame et beaucoup de cattiness, mais j’étais quelqu’un que je regardais toujours vers le but final”, a-t-il déclaré. «Et je savais ce que je voulais. Juste à cause de la nature de tout ce processus, il faut garder autant de gens autour de moi… Je ne me suis jamais trop découragé et trop découragé parce que je savais que j’allais bien à la fin. »

Il a également déclaré à la publication qu’après la quatrième semaine, son favori n’avait pas changé.

“Je vous le promets, mon favori n’a cessé de changer avant la quatrième semaine environ”, a-t-il déclaré. “Comment cela est montré, le spectacle fait un très bon travail de divertissement, mais je vous promets que mon favori n’a pas changé. Je vais en rester là. “

Qui est le favori de Peter Weber?

C’est tout à fait révélateur! Qui pourrait être le favori de Weber? Compte tenu de ce qui se passe dans la saison en ce moment, nous avons deux suppositions.

Weber a emmené la concurrente controversée Victoria Fuller lors de son deuxième tête-à-tête lors d’un récent épisode. Bien que sur le tête-à-tête Victoria F. ait dit à Weber qu’elle n’était pas sûre d’être découpée pour le processus de licence, elle a fini par rester et Weber lui a donné une rose avec joie. Quand elle se sentait incertaine et bouleversée, Weber avait l’air déchirée. Plus tôt dans la date, il lui a dit qu’elle était «folle de [her]. “Nous pensons donc qu’il y a de fortes chances que Victoria F. soit la favorite de Weber à partir de maintenant.

Weber et Madison Prewett partagent également une connexion spéciale. Le pilote a emmené Madison à son tout premier tête-à-tête où elle a fait la connaissance de ses parents et les deux ont passé un moment apparemment merveilleux ensemble. Lors d’un récent épisode, après une date de groupe inspirée des telenovela, Weber a voulu reconstituer une autre scène de telenovela avec Prewett juste les deux. C’était, bien sûr, une scène d’amour torride. Leur connexion semble plus forte que jamais à ce stade, donc Madison est un autre favori possible.

Bachelor Nation devra garder un œil sur le favori de Weber à partir de ce moment de la saison, car, apparemment, elle ne change pas.

