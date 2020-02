Peter Weber dit que la finale a vraiment ‘foiré’ avec lui

La saison 24 de Bachelor est loin d’être terminée, mais les fans meurent déjà de savoir ce qui se passe dans la grande finale de l’aventure turbulente de Peter Weber. Le pilote de 28 ans trouvera-t-il l’amour ou Weber se retrouvera-t-il de nouveau célibataire? Les fans devront supporter le trajet un peu plus longtemps. Mais récemment, Weber s’est ouvert sur la finale de The Bachelor, et il ne semble pas qu’il en soit sorti indemne.

Les finales de «The Bachelor» taquinent la fin de la saison de Peter Weber

Au début de la saison de licence de Weber, ABC a diffusé une bande-annonce qui pourrait potentiellement taquiner la fin de la finale. Et pour la plupart, Weber est sur le point de recevoir la conclusion la plus dramatique de tous les temps.

Dans un aperçu, Chris Harrison parle à Weber dans ce qui semble être l’épisode final.

“Avant de faire ce que vous vous apprêtez à faire, vous devez savoir quelque chose”, explique Harrison. “Je ne sais pas comment tout cela se termine. Alors je voulais juste vous donner un avertissement. »Weber continue de paniquer.

Il y a une seule rose dans un plan pendant que Weber passe, ce qui laisse entendre que la scène se déroule vers la fin du spectacle. Ensuite, la bande-annonce clignote pour la mère de Weber alors qu’elle plaide auprès de son fils. “Ne la laisse pas partir, ne la laisse pas partir”, sanglote-t-elle. “Ramenez-la chez nous.”

Plus tard, Weber porte le même costume qu’il portait dans la photo avec Harrison. Il soupire et tient une bague de fiançailles.

“Quand j’aime quelqu’un, je me fiche de son apparence”, déclare Weber en voix off. «Je ne me rendrai jamais parce que je crois que l’amour triomphe de tout.»

Peter Weber révèle que la finale de «The Bachelor» lui a vraiment dérangé

Peter Weber | Manny Carabel / .

Que la saison de Weber se termine par une proposition ou s’il laisse la finale tranquille, le célibataire a révélé que la dernière semaine de tournage était l’une des plus «difficiles» qu’il ait jamais eu à endurer.

“Il n’y a rien du tout à surproduire ce moment, et je continue de dire aux gens que la semaine dernière a été la semaine la plus difficile de ma vie, et cela ne s’est pas arrêté jusqu’à la fin”, a déclaré Weber à Glamour en janvier 2020. “Ce n’est pas comme an ‘Oh, taquinons cela et que ce soit un Eh? C’est tout? »Non. Ce n’est pas du tout surproduit. Je vous promets.”

Puis, en parlant avec Cosmopolitan, Weber a fait écho à ses remarques sur la finale de The Bachelor comme étant la «semaine la plus difficile».

“Il y a eu une tonne de choses incroyables qui se sont produites, une tonne de choses folles qui se sont produites, et cela m’a mis à l’épreuve”, a déclaré Weber. “Je n’ai jamais eu une autre semaine comme ça de ma vie. J’ai littéralement ressenti chaque type d’émotion à son niveau le plus extrême. »

Le célibataire a également expliqué ce qui s’est réellement passé dans la bande-annonce promotionnelle. Et Weber a confirmé que le moment l’a vraiment paniqué.

“Ce que vous voyez, il y a un moment qui m’a vraiment dérangé et je ne savais pas comment j’allais réagir ou le prendre”, a déclaré Weber. “Je suppose que cela fait partie de la raison pour laquelle la fin ne sortira jamais. Mais ouais. Moment fou à coup sûr. “

Peter Weber dit que la fin du «Bachelor» ne sera pas gâchée

Au début de la saison de licence de Weber, le pilote Delta a promis aux fans une fin sans spoilers.

“Je suis très confiant que personne ne pourra le gâcher”, a déclaré Weber au Hollywood Reporter.

Il a ensuite partagé qu’il y avait une bonne raison à cela. Et d’après les sons de l’interview de Weber avec Cosmopolitan, cette raison sera liée à la finale de The Bachelor.

«Il y a une raison pour laquelle je crois cela, et évidemment je ne peux pas le dire sinon ça le trahit. Je suis très confiant que Reality Steve et toutes ces personnes, ils ne vont pas savoir ce qui se passe », a déclaré Weber. “Il n’y a aucun moyen qu’ils le découvrent.”

Mais quoi qu’il arrive, Weber semble content de la fin de son règne de célibataire.

“Je suis très content de ma performance”, a déclaré Weber sur Live with Kelly and Ryan. «À travers chaque erreur que j’ai commise, j’ai suivi mon cœur jusqu’à la toute dernière seconde de cette expérience.»

“Je suis bien placé”, a-t-il ajouté.

