Peter Weber dit que sa «date préférée» de sa saison était avec Madison Prewett

Nous approchons de plus en plus de la fin de la saison de licence de Peter Weber. Il en est à trois femmes et, selon l’aperçu des suites fantastiques, il est amoureux de toutes.

Madison Prewett | John Fleenor / ABC via .

D’après l’apparence de l’aperçu, il y a beaucoup de drame à venir dans les derniers épisodes. Pendant les suites fantastiques, il semble que Madison Prewett va avoir une conversation avec Weber qui implique qu’elle lui dise qu’elle va partir s’il a des relations sexuelles avec l’un de ses autres concurrents. Certains fans pensent que Marison se retirera en effet de la série, puis la maman de Weber lui dira de “la ramener à la maison”. Mais nous devrons simplement attendre et voir.

Les dates préférées de Peter Weber

Le pilote a récemment réalisé une interview avec BuzzFeed où il a parlé de sa «date préférée» de la saison. C’était avec Madison.

«Mon premier rendez-vous avec Madison, le tête-à-tête, l’un des plus beaux rendez-vous les plus percutants, pouvoir partager ce moment avec ma famille. Je suis très proche de ma famille. Elle l’a tué. Ça aurait pu être un grand moment pour quelqu’un, trop grand, et ce n’était pas pour elle. C’était donc un excellent souvenir », a-t-il déclaré.

On a également demandé au célibataire quelle était, selon lui, sa date la plus «excitante». Il est allé avec son tête-à-tête avec la concurrente controversée Victoria Fuller à Cleveland.

«À Cleveland, j’ai pu emmener Victoria F. à un rendez-vous impressionnant. Je suis un énorme junky d’adrénaline. J’ai dû l’emmener voler sur le lac Érié là-bas juste pour nous deux et nous avons loué tout le parc d’attractions de Cedar Point juste pour nous deux. Nous avons dû choisir le trajet que nous voulions, allez-y, montez-le autant de fois que nous le voulions. Eu le temps de ma vie. Ensuite, j’ai eu le moment le plus gênant de ma vie avec Chase Rice et elle, mais nous oublierons cette partie », a-t-il déclaré.

Quant à son rendez-vous de groupe préféré, Weber part avec la telenovela que lui et certains de ses concurrents ont joué au Chili.

«Mon rendez-vous de groupe préféré est en fait au Chili, nous allons tous pouvoir filmer notre propre telenovela. C’est un rendez-vous sympa qui me ramène à mes racines et comment j’ai en quelque sorte appris l’espagnol avec ma grand-mère », a-t-il déclaré.

Peter Weber sur le baiser de ses concurrents face à face

Quelque chose que les fans ont remarqué tout au long de la saison de Weber, c’est qu’il n’hésite pas à embrasser ses concurrents l’un devant l’autre. Weber a également parlé à la publication de sa tendance. Le pilote dit que c’est juste qui il est.

«J’aime embrasser beaucoup de gens! Je ne peux pas le cacher. Toute l’Amérique l’a vu. Je suis une personne très passionnée, cela ne changera jamais. Si je le ressens, je montre mon affection. Je suppose que le toucher physique est définitivement mon langage d’amour », a-t-il déclaré.

Lire la suite: Eh bien, il semble que Hannah Brown ne sera probablement pas la prochaine Bachelorette