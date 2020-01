Peter Weber dit qu’il a fait de son mieux après sa conversation avec Hannah Brown pour laisser cela dans le passé

Le début de The Bachelor a eu la tournure inattendue de Peter Weber et Hannah Brown ayant une conversation honnête sur leurs sentiments ensemble. Les concurrents n’étaient pas contents de cela et craignaient que les choses ne se terminent pas entre eux. Découvrez ce que Weber avait à dire à propos de la suite de leur conversation.

Hannah Brown et Peter Weber ont eu une conversation honnête sur «The Bachelor»

Brown est apparu pour la première fois dans The Bachelor en sortant de la limousine pour rendre ses ailes. Plus tard, elle est apparue pour un rendez-vous en groupe pour en dire plus aux femmes sur leur Fantasy Suite ensemble dans le moulin à vent.

Cela a dû susciter beaucoup d’émotions car Brown a été retrouvé en train de pleurer et Weber a essayé de la réconforter. Elle a admis qu’elle était si confuse pendant le processus de The Bachelorette.

“Égoïstement, allons prendre un vol”, lui dit-elle. Il a répondu: «Je ne sais pas du tout quoi faire en ce moment. Du tout. Oh mon dieu. »Cependant, le pilote a pris une décision finale. “Je ne peux pas faire ça […] Je vais revenir aux filles », a-t-il dit.

Certains fans croient qu’il finira avec Brown

Il semble que la star de téléréalité essaie d’avancer en passant plus de temps avec les concurrents. Cependant, tout le monde n’est pas convaincu que tout est fini entre Weber et Brown.

Un teaser de The Bachelor a montré Weber en train de parler à ses parents. Sa maman lui demande en larmes de ramener une femme à la maison. Un fan a tweeté: «Attendez…. que faire si quand sa mère dit “va chercher notre fille”, elle lui dit d’aller chercher Hannah B bc [sic] il n’est pas sur elle et n’est jamais tombé amoureux #TheBachelor. “

D’autres fans ont convenu que cela était possible. La star de télé-réalité et Chris Harrison ont taquiné que la fin de sa saison serait inattendue. Cela signifie qu’il pourrait ne pas se fiancer à la fin. Ou il y aura une sorte de torsion.

Il dit qu’il a fait de son mieux après leur conversation

Peter Weber de «The Bachelor» s’arrête au Daily Pop Set | Aaron Poole / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via .

Nous voyons que plusieurs concurrents n’étaient pas contents que Brown revienne. Il devait les assurer qu’il était prêt à quitter leur relation.

«Je veux dire que j’ai totalement compris leur frustration. J’étais tout aussi frustré, sinon plus », a déclaré Weber à Us Weekly. «Et tout le temps que je parlais avec Hannah, dans le fond de mon esprit, je pensais à eux et à ce que cela allait leur faire. Et, vous savez, je savais qu’ils avaient sacrifié leur temps pour être là et essayer avec moi. »

Le pilote a ensuite parlé du processus pour aller de l’avant avec eux. “J’ai essayé de faire de mon mieux à partir de ce moment pour vraiment leur montrer que j’étais prêt à laisser cela dans le passé et à me concentrer sur eux”, a-t-il déclaré. “Et, vous savez, j’ai l’impression d’avoir fait de mon mieux et c’est tout ce que j’aurais pu faire.”

Les fans devront continuer à regarder pour voir si la visite de Brown causera plus de drame. Ou si leur théorie, il reviendra vers elle à la fin est juste.