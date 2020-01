Peter Weber dit qu’il n’aurait pas été le célibataire si Hannah Brown l’avait invité

Lors de la première de la saison de Peter Weber de The Bachelor, le lead a eu un cœur à cœur intense avec l’ancienne bachelorette Hannah Brown. Weber a dit à Brown qu’il souhaitait qu’elle l’ait demandé à “After The Final Rose” au lieu de Tyler Cameron. Elle a dit à Weber que ce n’était pas le cas parce que Cameron lui avait tendu la main et pas lui. Elle pensait également qu’il voulait être célibataire.

Hannah Brown et Peter Weber | John Fleenor / ABC via .

Dans une récente interview avec Entertainment Tonight, Weber a confirmé qu’il n’avait pas tendu la main à Brown après sa saison de The Bachelorette.

«Je ne lui avais pas du tout envoyé de message. Il n’y avait aucune communication entre nous deux. Vous savez, c’est exactement ce que j’ai décidé de faire. Et quand je voulais avoir une conversation authentique avec elle sur scène là-bas, en la voyant, je savais que ça allait être difficile. Mais c’est ce que nous avons fait. Il n’y a eu aucune communication », a-t-il dit.

Peter Weber n’aurait pas été le célibataire si Hannah Brown l’avait invité à «After The Final Rose»

Et si Brown avait demandé à Weber de participer à “After The Final Rose?” Où serait-il maintenant?

“C’est bizarre à dire mais, c’est bizarre à dire. Si elle l’avait fait, j’aurais dit oui et je n’aurais probablement pas été célibataire », a-t-il déclaré.

Lorsque Lauren Zima d’ET a demandé à Weber si lui et Brown seraient ensemble en ce moment, il a dit: “Je veux dire, on ne sait jamais. Le monde peut ne jamais savoir maintenant, tu sais? C’est ce que c’est.”

Weber a révélé que lui et Brown avaient envoyé un texto lorsque l’épisode a été diffusé.

«Oui, tout comme un très bon soutien et elle a été incroyable. Elle est une grande fan de moi, je suis une grande fan d’elle et je le serai toujours », a-t-il déclaré.

Peter Weber ne s’attendait pas à avoir cette conversation avec Hannah Brown, mais il est content de l’avoir fait

Weber a également déclaré à Zima que la conversation entre lui et Brown n’était jamais censée avoir lieu.

“Ce n’était même pas censé se produire, toute cette discussion. La seule chose que je savais à propos de cette date, c’est qu’elle l’hébergeait et, oui, je tentais ma chance. Ouais, ça aurait pu être gênant. C’était évidemment le cas. Mais nous étions censés avoir un rendez-vous. C’était censé être des discussions, puis nous allions faire venir un public, puis j’ai entendu qu’elle traversait une période difficile », a déclaré Weber. «Je suis allée la voir, puis toute cette discussion a transpiré et vous avez vu ce qui s’est passé. Mais cela n’a jamais été planifié, tout était réel. »

Même si sa conversation avec Brown a ruiné la deuxième date de groupe de la saison, Weber dit qu’il est content d’avoir obtenu une clôture.

«La dernière fois que je l’avais vue, à part la première nuit, AFR était sur scène et c’était génial de lui parler, mais c’était en quelque sorte la première conversation brute. Juste pour en quelque sorte obtenir cette fermeture », a-t-il déclaré.

Lire la suite: ‘The Bachelor’: Peter Weber admet qu’il était toujours amoureux de Hannah Brown lors de la première