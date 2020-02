Peter Weber dit qu’il ne soutient pas la campagne offensive Victoria F. Modélisée avant «The Bachelor»

Le concurrent controversé de The Bachelor de cette saison est Victoria Fuller. C’est à cause de l’entreprise qu’elle a modelée qu’elle a utilisé un slogan raciste et le drapeau confédéré. Peter Weber l’aurait défendue, mais il en dit maintenant plus sur la situation. Découvrez où il en est de la controverse.

Victoria F. a modélisé la marchandise «White Lives Matter» avant «The Bachelor»

Il a été révélé que Victoria F. a modélisé une entreprise dans le but de conserver les marlins blancs et bleus. Cependant, il utilise le slogan «les vies blanches comptent» et le drapeau confédéré sur ses marchandises.

Les retombées de cette situation se poursuivent. Victoria F. a remporté un défi de mannequin où sa photo avec Weber était censée être utilisée sur la couverture du magazine Cosmopolitan. Il a été tiré de la copie numérique et la rédactrice en chef Jessica Pels a publié une déclaration sur la décision.

«Sans équivoque, le mouvement White Lives Matter ne reflète pas les valeurs de la marque Cosmo. Nous sommes solidaires de Black Lives Matter et de toute cause qui lutte pour mettre fin aux injustices pour les personnes de couleur », a expliqué le communiqué.

Victoria F. a répondu à la réaction

Cela a pris du temps, mais le candidat a finalement répondu au contrecoup. Les fans parlaient du scandale sur un post Instagram de Bachelor Clues. Elle a répondu aux fans dans les commentaires.

“Bonjour indices et adeptes du baccalauréat! Ce serait bien pour vous de rassembler tous les faits avant de sauter pour frapper quelqu’un », a-t-elle écrit selon Us Weekly. «La société« We Love Marlins »soutient la capture de marlins blancs, bleus et noirs et leur remise en liberté.»

Elle a ensuite écrit: «En ce qui concerne un sujet sensible, je viens d’un milieu très divers et je soutiens toutes les races! Virginia Beach est une TRÈS grande ville de pêcheurs où des tournois Marlin ont lieu chaque année! Heureux de clarifier cela. “

Quelqu’un a mentionné comment la campagne avait utilisé un slogan raciste. Elle a répondu: «Je suis désolée si vous ou les sentiments de quelqu’un d’autre avez été blessés. Cela n’a jamais été mon intention »et« je vois vraiment comment cela pourrait être offensant. Je m’excuse énormément, je n’ai jamais eu l’intention de réduire cette affaire. »

Il a dit qu’il ne soutenait pas la campagne

Peter Weber assiste à Build Series pour discuter de «The Bachelor» | Manny Carabel / .

Il y avait des gros titres que Weber a défendu Victoria F. après son entrevue avec Build. Là, il a déclaré: «Tout ce dont je peux parler, c’est du temps que j’ai pu passer avec Victoria tout au long de cette expérience. J’ai vraiment apprécié mon expérience avec elle. J’ai vraiment l’impression qu’elle est, vous savez, une bonne personne et qu’elle a beaucoup de qualités attachantes. »Il a ensuite précisé où il en était.

“Écoutez, j’apprends toujours tout cela en temps réel comme tout le monde parce que je suis comme tout le monde”, a-t-il déclaré à Entertainment Tonight. «Je n’avais aucune idée de son implication dans une campagne comme celle-ci lors de nos rencontres ensemble. Je pense que c’est malheureux et beaucoup de titres ont été sortis de leur contexte avec mon soutien sur ce qu’elle faisait et j’encourage tout le monde à lire l’article complet. “

Il a ajouté: «Je ne soutiens en aucun cas ce type de campagne et je pense aussi, cependant, qu’il ne serait pas approprié pour moi en ce moment d’en parler trop sans lui donner l’occasion de s’adresser au public et faire une déclaration réelle. “

La star de la réalité a donné un scénario possible derrière l’implication du modèle avec l’entreprise. “J’ai entendu certaines possibilités qu’elle ne savait pas s’il y avait une confusion [over if] c’est une entreprise de pêche ou quelque chose comme ça », a-t-il dit.

Les fans ne savent toujours pas jusqu’où Victoria F. va dans la compétition. Pour l’instant, il semble que Weber ait encore des choses positives à dire sur leur temps ensemble.