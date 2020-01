Peter Weber dit qu’il quittera bientôt la maison de ses parents, alors qu’est-ce que cela signifie pour la finale?

À ce stade, chaque membre de Bachelor Nation sait que Peter Weber vit avec ses parents, Barbara et Peter Sr.Mais avec la première de The Bachelor Season 24 le 6 janvier, de plus en plus de téléspectateurs se demandent si et quand Weber quittera le nid, en particulier puisque l’engagement du lead est généralement attendu dans la finale. Et maintenant, dans de récentes interviews, Weber a révélé qu’il avait l’intention de quitter la maison de ses parents après la fin du baccalauréat.

Pourquoi «The Bachelor’s Peter Weber vit avec ses parents

Weber a toujours été ouvert à l’idée de vivre avec ses parents. Le 7 janvier, Weber s’est arrêté à Jimmy Kimmel Live, où le nouveau célibataire a expliqué pourquoi il choisissait de vivre avec sa famille.

“Je le possède. Je pense que ce que beaucoup de gens doivent réaliser, c’est que je viens d’une famille cubaine », a déclaré Weber. «La culture cubaine est un peu différente de la culture américaine. Et il n’est pas rare qu’une famille vive longtemps ensemble. »

Puis, en parlant avec Entertainment Tonight en décembre 2019, le Weber a admis qu’il avait ramené des femmes à la maison et qu’elles semblaient bien s’entendre avec sa famille.

“J’ai ramené des filles à la maison et ce n’est pas bizarre”, a déclaré Weber. “Le lendemain matin, je me réveille et la fille est en bas en train de préparer le petit déjeuner avec ma mère et ils discutent et c’est comme ça que ça s’est passé.”

Peter Weber dit qu’il quittera bientôt la maison de ses parents

Compte tenu de la relation étroite de Weber avec ses parents, les fans de The Bachelor se demandent si le jeune homme de 28 ans prévoit de rester dans la maison familiale une fois qu’il aura retrouvé sa personne. Mais dans l’interview ci-dessus avec Entertainment Tonight, Weber était fermement décidé à déménager une fois qu’il serait fiancé.

“Non non. Je vais remettre les pendules à l’heure. Cela ne se produit pas », a déclaré Weber lorsqu’on lui a demandé si sa fiancée emménagerait avec la famille.

Alors combien de temps Weber prévoit-il d’appeler ses parents ses colocataires? Au cours de sa conversation avec Kimmel, Weber a partagé qu’il ne prévoyait de vivre avec eux que “quelques mois de plus”.

Et puis l’actrice Tiffany Haddish, qui était une autre star invitée sur Jimmy Kimmel Live, est intervenue, devenant la voix des fans de Bachelor à travers le pays. “Alors tu vas emménager avec elle?”, Lui a demandé Haddish. Et bien sûr, le «elle» étant le choix de Bachelor de Weber.

Malheureusement, Weber n’a pas répondu exactement. Le spectacle de fin de soirée a rapidement évolué. Mais la décision de Weber de quitter la maison de ses parents au cours des prochains mois signifie-t-elle quelque chose en ce qui concerne la finale de The Bachelor? Weber a déjà taquiné que la fin ne serait pas conventionnelle.

Peter Weber pense que la finale «The Bachelor» ne sera pas gâchée

Peter Weber | Noel Vasquez / .

Avant la première de The Bachelor, Weber a taquiné que personne ne saurait ce qui se passait à la fin de sa saison jusqu’à ce que la finale soit diffusée sur ABC.

“Je suis ravi que tout le monde écoute et que ce soit la première saison intacte depuis un certain temps”, a déclaré Weber à People. “Alors ça va être bon.”

Le joueur de 28 ans a également révélé qu’il y avait une “raison spécifique” pour laquelle la finale ne serait pas gâchée lors d’une conversation avec Entertainment Tonight. Et finalement, la fin ne sera pas conventionnelle.

“Évidemment, je ne peux pas dire [what it is, but] Je me sens comme ça un peu unique d’une fin », a déclaré Weber. “Je n’aurais pas pu prédire que la semaine dernière a été la semaine la plus difficile de toute ma vie.”

Puis dans une interview avec Access, Weber a laissé entendre que sa saison de The Bachelor ne se terminerait pas par un engagement traditionnel, de la même manière que les récents leads de la franchise.

«Je, sans aucun doute, ouvre ma propre voie», a-t-il déclaré. «Chaque histoire d’amour a son propre cours et sa propre fin. Le mien est définitivement unique et vraiment excité et confiant que personne ne découvrira la fin. Nous allons vivre ce voyage avec moi et c’est comme ça que ça devrait être. “

Que Weber choisisse de quitter la maison de ses parents parce qu’il est fiancé après The Bachelor ou qu’il veut simplement déployer ses ailes, la nouvelle saison sera une course folle. Alors attachez votre ceinture – le lundi arrive.

