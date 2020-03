Peter Weber donne ses meilleurs choix pour le prochain Bachelorette avant l’annonce officielle

Alors que The Bachelor Season 24 approche de sa grande finale, les fans attendent avec impatience The Bachelorette Season 16. Bien sûr, personne ne connaîtra l’identité de la nouvelle femme principale jusqu’à l’annonce officielle le lundi 2 mars. Mais cela ne s’arrêtera pas tous les fans qui veulent placer leurs paris tôt. Maintenant, le célibataire Peter Weber se joint au plaisir, car il a récemment partagé ses meilleurs choix pour le prochain bachelorette de sa saison.

Peter Weber partage ses premiers choix pour le prochain bachelorette au ‘Women Tell All’

Lorsque vous parlez à E! Nouvelles au baccalauréat «Les femmes racontent tout» le 21 février, Weber a donné de bons conseils à celui qui deviendrait le prochain bachelorette. Et il est sûr de dire que le pilote de 28 ans a pris des notes après sa saison de tourbillon.

Weber a déclaré à la publication que le candidat parfait pour The Bachelor Season 16 serait quelqu’un qui “est capable de se déconnecter beaucoup et de se concentrer et d’être en contact avec ce que votre cœur vous dit”.

Il a poursuivi: «Je vous le dis, il y aura des opinions à gogo. Pour le prochain bachelorette, tu vas avoir beaucoup de gars dans la maison qui vont avoir des opinions sur certains gars. Faites preuve de diligence raisonnable, vous ne disposez que de tant d’informations. »

Chris Harrison et Peter Weber sur «The Bachelor» | Kelsey McNeal via .

Cela dit, Weber espère simplement que le nouveau responsable pourra suivre leur cœur. “Tu dois faire ce qui te rend heureux”, a-t-il dit. “Vous ne pouvez pas prendre de décisions pour quelqu’un d’autre.”

Alors, qui de la saison Weber de The Bachelor convient? Il semble que le pilote Pete pense que Kelsey Weier et MyKenna Dorn seraient de bons célibataires.

“Il y a beaucoup de bonnes options”, a déclaré Weber. «Je pense que Kelsey pourrait certainement faire un excellent bachelorette. Je pense que Mckenna pourrait faire un excellent bachelorette. Ses expressions faciales – mais ce n’est pas la question – elles sont juste hilarantes. “

Peter Weber croit que Kelley Flanagan ferait un bon bachelorette

Même si Weber a choisi Kelsey et Mykenna comme ses meilleurs choix pour le bachelorette, il pense également que d’autres femmes de sa saison sont aptes à jouer ce rôle.

“Il y a beaucoup de femmes très méritantes de ma saison qui veulent vraiment l’amour et qui veulent que nous travaillions”, a déclaré Weber à E! Nouvelles. “Et cela n’a pas fonctionné pour moi et pour eux. Mais j’espère qu’ils trouveront bientôt cet amour. »

Dans le passé, Weber a nommé Kelley Flanagan comme l’un de ses choix pour la tête de la saison 16 de The Bachelorette. En parlant avec Lauren Zima de Entertainment Tonight le 10 février, le célibataire a déclaré que “Kelley le tuerait” en tant que nouvelle célibataire.

“Kelley est tellement prête, Kelley est l’une des personnes les plus intelligentes que j’ai rencontrées”, a-t-il déclaré. “[She has] une telle présence. “

Il a ajouté plus tard: «Au début, j’avais définitivement des questions si elle était vraiment prête et voulait cela. J’avais tort, elle l’était vraiment. Je pense qu’elle peut absolument faire un étonnant [bachelorette]. “

Pour l’instant, Weber est dans le même bateau que le reste d’entre nous – attendant patiemment de voir si ses choix pour la prochaine bachelorette se réaliseront réellement. Mais, comme toujours, tout le monde devra attendre et voir ce que les producteurs décideront le lundi 2 mars. L’annonce officielle sera faite sur Good Morning America. Et j’espère que la grande révélation vaudra la peine d’attendre.

