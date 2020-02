Peter Weber est-il riche? Les aspects de sa vie nous font penser ainsi

Il semble que c’était hier que Peter Weber était sur la saison de Hannah Brown de The Bachelorette. Malgré leur chimie incroyable, il n’était pas le premier choix de Brown. Et maintenant, il essaie de trouver l’amour en tant que The Bachelor, bien que le début de la saison ait été ultra-rock jusqu’à présent.

Malgré tout le drame qui a coulé avec certains des candidats, ils semblent dévoués à en apprendre davantage sur la vie de Weber. Et les fans peuvent se demander si Weber est riche car de nombreux bacheliers du passé semblent avoir fait pas mal d’argent. Voici ce que nous pensons compte tenu de ce que nous savons du travail et de la situation de vie de Weber.

Peter Weber gagne sa vie en tant que pilote de ligne

«The Bachelor» Peter Weber devant son avion | John Fleenor via .

Weber est connu pour être un pilote de ligne, et ce n’est un secret pour personne que plusieurs agents de bord rivalisent pour son amour cette saison. Il semble qu’il gagne probablement aussi un bon salaire en travaillant pour Delta Air Lines. Alors que de nombreuses stars de Bachelor se tournent vers une vie de médias sociaux qui influencent une fois qu’ils ont fini d’être à l’antenne, Weber a déclaré à USA Today qu’il était déjà de retour à son poste de télévision post-réalité.

“C’est ma passion”, a déclaré Weber à la publication. “C’est mon premier amour.”

Quant à combien Weber gagne en étant pilote, il semble qu’il pourrait faire jusqu’à six chiffres un jour. CNN Business rapporte: «Le démarrage des premiers officiers chez Delta gagne aujourd’hui en moyenne environ 68 000 $ en salaire de base, selon Kit Darby, un expert en rémunération des pilotes, tandis que les plus hauts capitaines gagnent environ 261 000 $.

Weber a peut-être aussi un peu sauvé de ses débuts en tant qu’acteur enfant. Il a été présenté comme étudiant dans une publicité du Sylvan Learning Center dans sa jeunesse et a joué dans une variété d’autres courts métrages depuis lors.

Bien que Weber se contente d’être un pilote, nous savons qu’il a également fait beaucoup en étant le baccalauréat. Cosmopolitan note qu’ABC n’a pas révélé combien les leads de l’émission font exactement, mais Reality Steve a déclaré que le salaire de 100000 $ était la moyenne en 2011.

Il vient de Westlake Village, en Californie, qui a un coût de la vie élevé

La Californie n’est pas bon marché, et cela pourrait parler de la richesse de la famille Weber. Il vit à Westlake Village, en Californie. Selon AreaVibes, le coût moyen de la vie du pays est indexé à 100. Alors que la Californie elle-même a un indice de 140, Westlake Village a un indice de 195. Cela signifie que la superficie de Weber est 39% plus élevée que la moyenne californienne et 95% plus élevée que la moyenne de la nation.

Alors que les biens et services, le transport et les soins de santé étaient tous supérieurs à la moyenne à Westlake Village, ce sont les logements qui l’ont placé au-dessus. Si l’indice moyen national se situe à 100, l’indice du logement pour cette région de la Californie se situe à 385. La Californie dans son ensemble a un indice du logement de 196.

Ses parents sont assez riches pour continuer à le soutenir

Une fois que Weber aura quitté la maison de ses parents, nous ne savons pas s’il pourra se permettre de rester à Westlake Village. Mais pour l’instant, il vit toujours avec maman et papa, et ils semblent avoir de bons emplois. Le Chicago Tribune note que la mère de Weber était une reine de reconstitution historique et une hôtesse de l’air qui grandissait, et elle semble maintenant travailler comme agent immobilier. Et nous savons que son père était également pilote, comme il l’a mentionné à plusieurs reprises dans le passé.

Peu importe ce que font ses parents, il est clair qu’ils gagnent suffisamment d’argent pour l’aider, lui et son jeune frère, à vivre à la maison.

“Les gens oublient: je suis cubain, d’accord … Dans l’ancien Cuba, les enfants seraient à la maison et dans la vingtaine ils se marieraient et ils vivraient toujours à la maison. Ils auraient des enfants et les grands-parents… c’était une grande famille heureuse », a déclaré la mère de Weber au podcast de Bachelor Party, E! Les nouvelles. “Et c’est l’une des raisons pour lesquelles Peter et mon autre fils Jack vivent toujours à la maison, car il n’y a pas vraiment de raison de déménager.”

Puisque Weber a un emploi stable, vit à la maison et vient d’une région très riche, est-il riche? Nous doutons qu’il engrange des millions, mais il semble être assez stable. Nous sommes sûrs que cela suffira pour la femme qu’il choisira.

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!