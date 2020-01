Peter Weber est-il trop stressé pour être célibataire?

“Le

La saison 24 de Bachelor semble être tendue. C’est toujours

en début de saison et Peter Weber semble déjà très dépassé par le fait de devoir

choisir parmi tant de femmes. La star de “The Bachelor” est-elle trop stressée pour être

star du spectacle? Voici la présentation de Showbiz Cheat Sheet sur la saison de Weber.

Peter Weber avait l’air torturé après avoir vu Hannah Brown

À ce stade, il est facile de voir qu’Hannah Brown est toujours dans l’esprit de Weber. Elle est apparue de manière inattendue au cours des deux premiers épisodes, et Weber l’a quasiment perdue. Il était clairement confus et pas sur Brown. La voir pendant la date du groupe lui a rendu les choses difficiles. Il était tellement troublé par la rencontre qu’il a annulé le reste de la date. Étant donné que les femmes n’ont pas pu passer de temps avec Weber, elles n’étaient pas trop heureuses du changement de plan.

Peter Weber semble stressé

Ancienne star de «The Bachelor» et «The Bachelorette» Rachel

Lindsay s’est assis pour une discussion sur la saison de Weber avec The Ringer’s Juliet

Litman. Pendant le podcast, Litman dit

Weber semble vraiment stressé en étant la star de “The Bachelor”. Selon Litman,

tout le drame dans la maison semble peser lourdement sur Weber, et «son

go-to move, c’est soit danser, soit sortir. »Chaque fois que la caméra se tourne vers Weber

après un moment tendu, il semble être soumis à une grande tension émotionnelle.

Litman dit qu’elle ne pense pas que Weber survivra à la

la pression d’être la star du spectacle. «Peter était tellement stressé cette semaine; il

était vraiment drôle et mignon », a déclaré Litman. “Je ne comprends pas pourquoi il s’est embrassé

Alayah, parce qu’elle l’a tellement stressé. Je crains juste qu’il n’ait pas

une grande capacité de conflit, et je ne sais pas comment il va y arriver

au cours des sept prochaines semaines. »

Deux situations dramatiques qui stressent Peter Weber

Une situation qui a pesé lourd sur Weber était la situation du champagne entre Kelsey et Hannah Ann. Il a récemment déclaré à “Entertainment Tonight” que le drame entre les deux femmes le laissait confus. Hannah Ann a dit qu’elle était victime d’intimidation, mais Kelsey n’était pas d’accord. Weber s’intéresse aux deux femmes, donc il ne sait pas quoi faire à ce sujet. Il se sent également en conflit avec Alayah.

Après que Weber a renvoyé Alayah chez lui pour ne pas avoir été

authentique, il a dit à un producteur qu’il n’était pas sûr d’avoir pris la bonne décision. Avant

il a envoyé Alayah sur son chemin, il lui a dit qu’il était désolé et que ce n’était pas facile pour

lui de prendre sa décision. Alayah a dit qu’elle était désolée aussi, mais qu’elle respectait

sa décision. Cependant, nous savons maintenant de l’aperçu de l’émission qu’Alayah revient

plus tard. A-t-elle été invitée par Weber ou est-elle venue seule? Nous aurons juste

attendre et voir ce qui se passe ensuite.

