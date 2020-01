Peter Weber était un enfant acteur

Mettant en vedette la saison de Hannah Brown de The Bachelorette n’était pas la première fois de Peter Weber devant la caméra. Une publicité du Sylvan Learning Center vient de refaire surface avec un jeune Weber d’environ 2005.

Peter Weber | Aaron Poole / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via .

Publicité du Sylvan Learning Center de Peter Weber

Weber joue un étudiant nommé Mark qui a reçu l’aide du Sylvan Learning Center. La publicité commence avec lui poussant une planche à roulettes vers la femme qui joue sa maman – son bulletin est couché sur le dessus, ce qui, apparemment, porte de bonnes nouvelles.

«L’école était difficile. Ensuite, Sylvan m’a aidé à mieux lire », explique un jeune Weber à la caméra.

La nation de célibataire, naturellement, a eu un jour de champ avec le vieux commercial.

“Fermez la porte d’entrée!”, A commenté un fan sur Facebook.

“OMG. Toujours une mignonne! », A écrit un autre.

“De toute évidence, il avait un agent dès le début !!”, a commenté un autre fan.

“Euh oh, quelqu’un n’est pas dans l’émission” pour les bonnes raisons. “Lmao”, a plaisanté un utilisateur de Facebook.

«Haha omg! Il a la même apparence! », A écrit un autre.

“Oh mon Dieu!!!! Il n’en a jamais parlé auparavant. Je me demande si ça arrivera du tout sur sa saison. Fou !!!!! »a commenté un autre.

«Il était si mignon comme un enfant et vous pouvez voir son doux petit sourire, aww. J’adore Peter, je pense qu’il est bien trop doux et authentique pour être le Bachelor. Je pense qu’il est adorable et qu’il vient d’une bonne famille solide avec de bonnes racines cubaines. Il veut le conte de fées comme ses parents l’ont fait. Je ne blâme pas le gars de vouloir l’amour et sa fiancée pour toujours, mais je ne pense pas qu’aucune de ces filles en soit digne », a commenté un autre fan.

Lorsque Weber était sur E !’s Daily Pop, on lui a posé des questions sur la publicité.

“Oh mec,” dit-il en riant. “Ma voix. Dieu merci, je ne sonne pas comme ça. “

Lorsque l’intervieweur lui a demandé s’il se souvenait d’avoir filmé l’endroit, il a répondu: «Oui, c’était vraiment très amusant.»

“J’ai vraiment apprécié ça”, a-t-il ajouté.

La publicité n’était pas le seul acteur que Weber ait fait quand il était plus jeune. Selon sa page IMDB, il a joué un jeune Roman Brady dans Days of Our Lives en 2003. Il était également dans un court métrage intitulé «In the Dirt», un court métrage intitulé «mI promise» et un court métrage intitulé «Eve’s Dropping In . “

Il n’est pas étonnant que Weber semble si à l’aise devant la caméra.

Autre talent caché de Peter Weber

Selon Bachelorette et ancien baccalauréat en paradis Dylan Barbour, Weber a un autre talent caché en plus d’agir. Dans une interview qu’il a accordée à Extra en septembre, la star de téléréalité a révélé que le pilote était «un grand magicien».

«Il a des tours de cartes vraiment sympas. J’espère qu’il les amènera. Pete est tellement drôle. Je ne pense pas que son humour ait vraiment montré une tonne mais il est hilarant. Grand magicien. Je pense qu’il a tout appris de son grand-père. Cela pourrait donc être cool de voir des tours de magie », a déclaré Barbour.

Les chances de Weber d’effectuer un monologue dramatique semblent minces sur sa saison de The Bachelor, mais peut-être que si nous avons de la chance, il fera un tour de cartes ou deux.

