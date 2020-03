Peter Weber fait toujours équipe Victoria Fuller malgré son élimination

Victoria Fuller a été une candidate controversée tout au long de son séjour au baccalauréat. Avant même que les fans ne puissent la voir établir un lien avec Peter Weber, beaucoup avaient déjà formé leur opinion à son sujet en raison de son implication dans une campagne de vêtements racistes. Bien que Weber n’ait pas été au courant de cela en sortant avec elle, il y avait encore un certain nombre de drapeaux rouges tout au long de leur relation qui auraient dû le pousser à renvoyer Fuller chez lui beaucoup plus tôt que lui.

Victoria Fuller et Peter Weber | Francisco Roman via .

Depuis que la nouvelle de la campagne de Fuller est devenue publique, les gens se demandent si cela a changé les sentiments de Weber à propos du modèle. Sur «Women Tell All», hier soir, il semblait qu’il faisait toujours partie de son équipe.

Réponses de Victoria Fuller et Peter Weber à la campagne raciste

Avant de participer à l’émission, Fuller a modélisé une campagne Marlin Lives Matter pour We Love Marlins. La ligne de vêtements comportait des slogans comme «White Lives Matter» et «Blue Lives Matter» et arborait le drapeau confédéré. Il a fallu des semaines complètes pour répondre à l’indignation des fans.

À l’origine, elle a juste présenté de légères excuses en répondant à un commentaire d’un fan, en disant: «Je suis désolée si vous ou quelqu’un d’autre avez souffert des sentiments. Cela n’a jamais été mon intention. »

Mais après que Cosmopolitan Magazine l’ait appelée et retiré ses images de leur magazine en ligne, Fuller a présenté des excuses officielles.

«Je m’excuse sincèrement pour mon implication avec We Love Martins», a-t-elle écrit sur son histoire Instagram. «Mon intention était uniquement de soutenir une espèce en voie de disparition. Je veux dire que je rejette sans équivoque les croyances du mouvement de la vie blanche ou toute propagande qui soutient le racisme de toute sorte. »

Weber a également commenté la situation.

“Pour être tout à fait honnête, je ne peux pas vraiment en parler trop, car je ne connais pas vraiment beaucoup de faits sur toute la situation”, a-t-il déclaré dans une interview avec Build.

«Tout ce dont je peux parler, c’est du temps que j’ai pu passer avec Victoria tout au long de cette expérience. J’ai vraiment apprécié mon expérience avec elle. J’ai vraiment l’impression qu’elle est, vous savez, une bonne personne et qu’elle a beaucoup de qualités attachantes. »

Que pense Peter Weber de Victoria Fuller maintenant?

Au «Women Tell All», Weber et Fuller ont pu s’asseoir et discuter de ce qui s’est passé entre elles et de ce qui s’est mal passé dans leur relation. Vous pourriez penser après avoir regardé l’émission en arrière ou avoir appris toutes les informations sur Fuller qui ont été publiées depuis que l’émission a commencé à diffuser que Weber pourrait ressentir différemment à son sujet maintenant. Mais ce n’est pas le cas.

“Mais je pouvais voir juste au cours de ce mois ou de ces deux mois depuis la fin de notre relation, la croissance en elle, et voir qu’elle venait vraiment de prendre beaucoup de leçons dans son articulation, avec sa communication”, a-t-il déclaré à People. «C’était définitivement à propos ce soir, et c’était vraiment cool pour moi de voir. Je pense qu’elle le sait maintenant. Cette fille, elle est tellement digne d’amour comme tout le monde. Et j’espère qu’elle n’oubliera jamais cela. »

Et Fuller regrette son comportement cette saison.

«Cela a été la plus grande expérience d’apprentissage pour moi», a-t-elle déclaré à l’animatrice Chris Harrison lors de la spéciale. “Je ne peux pas changer le passé. Je peux seulement avancer. Je déteste certaines façons dont j’ai agi. Tout ce que je peux faire, c’est grandir d’ici, aller de l’avant et lui présenter des excuses. »