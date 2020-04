Peter Weber identifie Kelley Flanagan sur Instagram et les fans changent de rythme

Après un voyage mouvementé dans The Bachelor, Peter Weber a l’air de s’amuser à nouveau – avec Kelley Flanagan. Récemment, les fans se sont demandé si Weber et Flanagan sortaient ensemble, car les stars de la réalité ont été repérées ensemble à plusieurs reprises. Aucune des deux parties n’est venue parler de l’état de leur relation au public. Mais ensuite, Pilot Pete a tagué Flanagan sur Instagram en riant de ses ennemis.

«Le baccalauréat Peter Weber lit des commentaires haineux sur Instagram et étiquette Kelley Flanagan

Le 1er avril, Weber a sorti un court extrait de lui-même dansant sur “The Box” de Roddy Ricch sur TikTok. Cependant, la performance en solo n’était pas vraiment bien avec les fans. Le lendemain, Weber a filmé une vidéo sur Instagram où il a lu les commentaires à haute voix. Et même s’il était clair que quelques fans de Bachelor Nation n’avaient pas reçu la note de Rachel Lindsay lors de la spéciale «Women Tell All», il semble que Weber ne se soucie pas moins des ennemis.

“Je profite simplement de cookies et de commentaires de Tik Tok un mercredi soir”, a écrit Weber dans la légende. Puis, tout en grignotant sa collation, l’ancien célibataire a choisi quelques-uns de ses commentaires préférés.

“Peter, ne recommence plus jamais”, a lu Weber. Pendant ce temps, un autre fan a écrit: “Quelqu’un a déposé la poupée vaudou de cet homme en ce moment.” Le jeune homme de 28 ans gloussa.

Kelley Flanagan et Peter Weber dans ‘The Bachelor’ | John Fleenor / ABC via .

Puis Weber s’est plongé dans quelques commentaires comparant la danse à sa saison de The Bachelor. «Je ne pensais pas pouvoir regarder quelque chose de pire que sa saison. Mais j’avais tort », a écrit un fan. Et un autre fan a partagé: «Qui l’a laissé être le célibataire? Je grince tellement fort en ce moment. Il pensait avoir fait quelque chose. »

Enfin, Weber a terminé la vidéo Instagram avec un commentaire qui disait: «Cela a déclenché mon combat ou ma fuite.» Mais le pilote Delta n’a pas simplement lu la remarque. Il écarta les bras – euh ailes – et regarda droit dans la caméra. La vidéo s’est terminée avec Weber souriant d’une oreille à l’autre.

Regarder Weber réagir à ses ennemis raconte aux fans où se trouve la tête de Pilot Pete après la finale de The Bachelor. Cependant, il y a plus que ce que l’on voit. Malgré son absence dans la vidéo Instagram, Weber a étiqueté Flanagan de toutes les personnes, suggérant peut-être qu’elles ont maintenant une sorte de relation.

Les fans de «The Bachelor» réagissent au fait que Peter Weber ait tagué Kelley Flanagan sur Instagram

Lorsque Weber a publié la vidéo Instagram, les fans de Bachelor Nation ont rapidement remarqué le tag de Flanagan. Et bien sûr, les fans ont exprimé leur incrédulité.

“Mais bon sang était choqué qu’il l’ait taguée”, a écrit un fan sur Reddit. “ET IL N’EST PAS MÊME EN CELA.”

Pendant ce temps, les autres fans étaient un peu confus par le comportement de Weber. La finale de la saison 24 de Bachelor a été diffusée le 10 mars et Weber a déclaré son amour à Madison Prewett. Ils ont ensuite rompu deux jours plus tard dans des publications Instagram distinctes.

“C’est tellement bizarre pour moi, je me sens dupe”, a écrit un fan. «Il était juste sur scène il y a des semaines, disant à quel point il était amoureux de Madi. Puis il passe à Kelley comme si rien de tout cela n’était arrivé. Honnêtement, sa saison a été un gaspillage. Bonne chance à eux. “

Mais peu importe ce qui s’est réellement passé dans l’émission de téléréalité, la plupart des fans semblent excités par le bonheur réel de Weber.

«Peter a ses défauts et ce fut une saison horrible. Mais il a l’air si heureux et détendu », a écrit un fan. «Et le voir taguer Kelley m’a fait sourire, j’espère que cela fonctionnera pour eux.»

Et quelques téléspectateurs ont souligné la personnalité de Weber apparue dans la vidéo Instagram et se sont demandé pourquoi elle n’était pas montrée sur The Bachelor.

“D’accord mais où était ce Peter toute la saison?” a écrit un fan. «J’adore à quel point il est mignon, confiant et stupide. Que ce soit une leçon pour TPTB: ce n’est pas parce que vous pouvez vous en sortir que jouer votre rôle ne devrait pas. J’aurais adoré voir ce célibataire drôle, maladroit mais mignon. »

Pour l’instant, les téléspectateurs devront probablement attendre que le contrat de licence de Weber soit en place pour découvrir la vérité. Cependant, même si nous n’obtenons pas le niveau de thé de Colton Underwood, il semble que les fans soient simplement ravis de voir Weber heureux avec Flanagan à ce stade.

Quant à savoir s’ils sont ensemble ou non, Dustin Flanagan de The Bachelorette – qui est actuellement en quarantaine avec la paire à Chicago – a taquiné la relation de Weber et Flanagan. Mais Kendrick est fondamentalement dans le même bateau que nous.

“Je pense qu’il est juste pour eux de sortir et de dire ce qu’ils veulent dire, mais la seule chose que je peux dire, c’est qu’ils sont vraiment mignons ensemble et leurs interactions sont vraiment mignonnes aussi”, a-t-il déclaré. “C’est tout ce que je peux dire à ce sujet. Et je suis sûr que vous entendrez peut-être des trucs d’eux à l’avenir. Mais je vais les laisser dire ça. “

Il a continué: “[With being on The Bachelor], c’était beaucoup de pression qu’il subissait et vous voyez des gens dire des choses haineuses et mauvaises. C’est juste bon de le voir heureux, de vivre sa vérité et d’être heureux avec quelqu’un. Après que tout soit fini, Peter et Kelley pourraient être une «chose». Je ne m’y oppose pas. D’après ce que j’ai vu, ils sont très mignons ensemble. “

Lire la suite: “The Bachelorette”: Chris Harrison dit que la saison de Clare Crawley ne reviendra pas avant de pouvoir “le faire en toute sécurité”