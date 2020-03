Peter Weber révèle ce qu’il a appris de sa saison agitée

La saison de Peter Weber de The Bachelor a été un voyage mouvementé – et elle a le contrecoup pour le prouver. Dès le début, les téléspectateurs ont critiqué le joueur de 28 ans pour son incapacité à prendre des décisions. Puis dans la finale, tout le monde a été scandalisé lorsque Pilot Pete a basculé entre ses deux derniers concurrents, Hannah Ann Sluss et Madison Prewett. Mais récemment sur Instagram, Weber a révélé qu’il avait appris une leçon importante de The Bachelor. Et finalement, il semble qu’il ne regrette pas d’avoir mené la saison 2020.

Comment s’est terminée la saison de Peter Weber de «The Bachelor»?

Dans la finale de la saison 24 de Bachelor, Weber était déchiré entre ses deux derniers choix, surtout après que les deux femmes aient rencontré sa famille en Australie. Les Webers semblaient approuver Sluss. Cependant, ils ont vu des drapeaux rouges en ce qui concerne Prewett.

Quoi qu’il en soit, lors de leur dernière date, Prewett a décidé de quitter Weber après avoir cité les principales différences dans leurs modes de vie. Le célibataire avait le cœur brisé. Cependant, il a quand même choisi de proposer à Sluss.

Un mois après leur engagement, Weber a changé d’avis et a rompu son engagement avec Sluss. Pendant ce temps, l’équipe de production de Bachelor pensait que Prewett et Weber avaient toujours des sentiments l’un pour l’autre. L’animateur Chris Harrison a donc parlé à Prewett et l’a ramenée à Weber.

Pendant l’enregistrement d’After the Finale Rose, Weber et Prewett semblaient de bonne humeur. Mais ils n’ont pas exactement confirmé qu’ils sortaient ou pensaient même au mariage. Le couple a plutôt dit qu’il ferait les choses une étape à la fois.

Je veux commencer par reconnaître l’incroyable groupe de femmes que j’ai eu le privilège de connaître cette saison. Merci d’être venu dans ce voyage avec moi. J’ai appris tant de leçons de vous tous que j’emporterai avec moi. Madi, merci pour ta patience et ton amour inconditionnel. Vous êtes la quintessence d’une femme qui se porte avec grâce, défend ce en quoi elle croit et aime de tout son cœur. Cet amour est quelque chose que je me sens tellement reconnaissant d’avoir ressenti et j’en emporterai toujours un morceau. Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. Hannah Ann, vous avez donné l’exemple aux femmes du monde entier il y a quelques nuits. Vous êtes une femme si forte et confiante et vous méritez tout l’amour du monde. J’accepte l’entière responsabilité de mes erreurs dans notre relation et je vous souhaite le meilleur. Cela a été une expérience émotionnelle et je suis tellement reconnaissante pour le soutien que j’ai reçu de mes amis, de ma famille et de la nation bachelor ces derniers jours. Merci à vous tous! Ceci est juste un autre chapitre de mon histoire. Celui que je n’oublierai jamais et celui que je chérirai toujours ❤️

Mais à peine deux jours plus tard, Weber et Prewett ont annoncé leur séparation dans des publications distinctes sur Instagram. Le 12 mars, le célibataire a écrit:

Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer.

Puis une semaine plus tard, People a révélé que Weber et Prewett “n’étaient jamais vraiment revenus ensemble” et le couple “vient de réaliser qu’ils ne pourraient pas le faire fonctionner”. La source anonyme de la publication a également confirmé le statut de célibataire de Weber et a partagé la performance du pilote Delta après l’arrêt du tournage de l’émission.

“Tout ce que Peter a traversé dans The Bachelor l’a vraiment frappé”, a déclaré la source. «Il est conscient que les gens pensent qu’il a fait des tonnes d’erreurs. Mais il n’a jamais voulu blesser personne et il espérait vraiment qu’il trouverait une relation qui durerait. »

Peter Weber partage ses plus gros plats à emporter de «The Bachelor» sur Instagram

De toute évidence, la saison Weber de The Bachelor a eu beaucoup de hauts et de bas. Et bien sûr, cela entraîne des réactions des fans qui sont investis dans la série. Néanmoins, Weber ne regrette pas son expérience sur la série de télé-réalité ABC.

Le 20 mars, Weber a demandé à ses followers sur Instagram d’envoyer des questions. Pour la plupart, Pilot Pete a répondu à des questions légères, telles que sa chanson de karaoké et sa nourriture préférée. Il a également fait part de son intention de quitter le domicile de ses parents pour vivre à New York ou à Los Angeles pendant «environ un an». Mais ensuite, Weber a plongé dans The Bachelor.

“Si vous pouviez refaire votre saison, le feriez-vous?” demanda un fan.

L’histoire de Peter Weber sur la saison 24 de «The Bachelor» | Peter Weber via Instagram Story

Weber a répondu: «Non. L’un des plus gros points à retenir que j’ai pris est que nous avons 0% de contrôle sur le passé mais 100% de contrôle sur l’avenir. Et c’est une belle chose. “

Maintenant, les remarques de Weber peuvent ne pas être aussi surprenantes. En janvier 2020, le célibataire a averti les fans qu’il avait fait des “erreurs”, mais il ne les regrettait pas nécessairement. Selon Us Weekly, Weber a déclaré:

L’une des choses les plus difficiles de toute la saison a été de dire au revoir aux relations parce que c’est pourquoi j’ai postulé. Je ne voulais pas leur dire au revoir, et je me suis vraiment attaché à beaucoup de femmes et cela m’a causé des ennuis à certains moments, comme vous le verriez. Mais encore une fois, je ne le regrette pas nécessairement parce que cela portait juste mon cœur sur ma manche.

Peu importe ce que vous pensez de Weber et de sa saison The Bachelor, le joueur de 28 ans va de l’avant. Et franchement, nous aussi.

