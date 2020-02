Peters Jon Peters s’est retrouvé avec Pamela Anderson par SMS

Pamela Anderson, Jon Peters

Le magnat du cinéma a apparemment “eu peur” avec la décision de se marier avec Anderson.

Pamela Anderson a été abandonnée par son mari, le magnat du cinéma Jon Peters, par SMS après seulement 12 jours de mariage.

La star de Baywatch, 52 ans, a épousé secrètement Peters, 74 ans, à Malibu, en Californie, le 20 janvier, plus de 30 ans après leur premier rendez-vous, mais le couple s’est séparé après moins de deux ans. semaines ensemble.

Selon Us Weekly, ils n’ont passé que cinq jours ensemble en tant que couple marié avant le retour de Pamela au Canada, et dans un message texte obtenu par la publication, Jon dit qu’il avait “peur de toute cette affaire de mariage”.

“Cela m’a fait réaliser qu’à 74 ans, j’ai besoin d’une vie calme et simple et non d’une histoire d’amour internationale”, a-t-il écrit selon des reportages. “Par conséquent, je pense que la meilleure chose que nous puissions faire est que je vais y aller pour quelques jours et peut-être que vous devez retourner au Canada.”

Le message continue: «Le monde sait que nous l’avons fait et je pense que nous devons maintenant suivre notre chemin. J’espère que vous pourrez me pardonner. “

Selon certaines informations, le producteur de A Star Is Born a demandé à Pamela d’être dans son prochain film, Private Dancer, avant de signer: «Je t’aime, Jon. Je veux être dans ta vie pour toujours. “

“Je te pardonne,” répondit apparemment Pamela, et ajouta un baiser emoji.

Aucune des stars ne s’est ouverte directement sur la séparation, bien que Pamela ait été prolifique sur les réseaux sociaux avec une série de publications réfléchies, dont une qui disait: “L’amour est un risque …”

