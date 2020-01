Petites lèvres? Voyez comment les augmenter uniquement avec du maquillage et ressemble à Kylie Jenner!

Si vous avez de petites lèvres, vous n’avez plus à vous inquiéter. Les lèvres pleines sont une tendance depuis que les sœurs Kardashian-Jenner ont sorti leur propre ligne de maquillage.

28 janvier 2020

Alors n’arrêtez pas d’être à la mode, avec le maquillage que vous avez sur votre sac, vous pouvez faire de la magie de cette façon:

La clé est le profileur

Assurez-vous d’utiliser un profileur à lèvres pour dessiner le contour de votre bouche, vous devez vous assurer que le profileur est plus léger que le rouge à lèvres que vous utiliserez pour remplir.

Astuces pour des lèvres charnues

Utilisez du brillant ou du brillant à lèvres

Le gloss ou le gloss sera votre allié pour épaissir visuellement les lèvres. Si vous n’aimez pas beaucoup cet effet, appliquez simplement un peu au centre de la lèvre inférieure.

Choisissez le bon ton

Pour les lèvres minces, il est recommandé d’utiliser des couleurs plus claires et plus vives, telles que les coraux, les roses, les pêches, les rouges, etc.

Lèvres pleines dans des tons roses

Des rouges à lèvres que vous devez éviter à tout prix

Les rouges à lèvres à éviter si ou si ce sont les teintes les plus foncées, comme les grenats, les groseilles et le bordeaux.