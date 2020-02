Pétition pour ramener Johnny Depp aux Pirates des Caraïbes presque à son but

Après Johnny Depp aurait perdu le rôle de la star principale de Pirates des Caraïbes en raison de sa bataille juridique désordonnée avec Amber Heard, les fans demandent maintenant à Disney de lui rendre Jack Sparrow.

La franchise Pirates a toujours été un succès au box-office et même si un certain nombre de caractéristiques uniques ont contribué à la réussite de cette course au fil des ans, il ne fait aucun doute que Johnny Depp est la colle qui finit par tout tenir ensemble à chaque fois. Malheureusement, la Mouse House a annoncé il y a quelques mois qu’ils n’avaient pas l’intention de ramener la star pour un autre épisode, décidant plutôt de donner à la série un redémarrage en douceur avec un autre acteur à la barre.

Maintenant, à la lumière des nouvelles preuves dans le cadre du procès en diffamation de Depp contre Heard qui l’a exposée pour avoir abusé physiquement et émotionnellement de lui pendant leur temps ensemble, les fans se regroupent et demandent justice. Comme nous l’avons signalé précédemment, la pétition pour ramener Depp à Pirates des Caraïbes prend rapidement de l’ampleur et, à l’heure actuelle, elle est juste à côté de 29 000 signatures loin de son objectif de 200 000. Il est également intéressant de noter qu’elle gagne du terrain en même temps que la pétition pour retirer Amber Heard d’Aquaman 2 est en passe d’atteindre la prochaine cible de 500 000 signatures.

Bien sûr, il reste à voir si ces appels finissent par affecter le processus de prise de décision au siège de Disney et de la Banque mondiale, mais il semble que les fans sont assez catégoriques pour que justice soit rendue, même si c’est au détriment de l’actrice derrière le DCEU. Mera perd son emploi. Après tout, comme ils le soulignent, Depp a dû supporter injustement la même chose, non?

Pendant ce temps, Paul Bettany a récemment été entraîné dans le procès contre Heard alors que les deux parties continuent de témoigner devant le tribunal, preuve que cette querelle désordonnée est encore loin d’être terminée.

Dites-nous, cependant, pensez-vous que la Mouse House devrait donner Johnny Depp son rôle de retour? Ou préférez-vous voir quelqu’un d’autre diriger la franchise lors de futures inscriptions? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous.