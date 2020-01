Pétition pour remplacer Brie Larson en tant que capitaine Marvel

Le rôle de Brie Larson en tant que capitaine Marvel a toujours provoqué une sorte de cachet parmi les marvelites les plus dévots depuis son apparition au MCU et maintenant, un groupe d’adorateurs radicaux de Marvel a lancé une pétition dans Care 2 Petitions pour que l’actrice soit remplacée par Carol Danvers par une femme gay de couleur.

Selon le texte de ladite exigence:

«Nous avons besoin que Brie Larson abandonne son rôle pour prouver qu’elle est une alliée de la justice sociale et s’assurer qu’une femme gaie de couleur joue le rôle. Laissez Monica, la femme d’origine et le capitaine noir Marvel, au lieu des personnages blancs, bénéficier des hommes blancs et hétéros qui dirigent Disney. “

La pétition apparaît juste après avoir appris que Captain Marvel 2 avait déjà un scénariste et jusqu’à présent, il a 30 000 signatures anonymes. Il reste à voir si la “demande” aura un effet réel sur ce que Marvel choisit de faire à l’avenir.

Le fandom Marvel est généralement très dur et ces dernières années, Larson a dû faire face au mécontentement du garçon lunatique qui espère que tout sera donné sur un plateau d’argent.

