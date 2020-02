Pétition pour retirer Amber Heard d’Aquaman 2 monte en flèche à 140 000 signatures

La pétition pour retirer Amber Heard de Aquaman 2 prend rapidement de l’ampleur suite à la sortie d’un clip audio dans lequel l’actrice a admis avoir frappé Johnny Depp.

La querelle publique entre l’ancien couple dure depuis toujours et les deux parties ont beaucoup à dire l’une sur l’autre, ce qui rend difficile de voir les accusations sauvages passées et de découvrir la vérité. Maintenant, à la suite du procès en diffamation intenté par l’acteur des Animaux fantastiques, de nouveaux éléments de preuve ne manqueront pas de surgir de leur vie personnelle, dont le dernier, un extrait audio d’une conversation entre les deux, s’est avéré assez incriminant pour le Mera de DCEU.

Bien que même avant cela, les fans avaient lancé une pétition pour retirer Heard de la suite à venir d’Aquaman en raison d’allégations de violence physique contre Depp. Cet appel, qui a été publié sur Change.org, avait presque atteint 45 000 signatures par lui-même au cours des deux derniers mois, mais en raison de ce qui est apparu récemment, il approche maintenant les 150 000 signatures stupéfiantes (il se situe actuellement à 140 000 et se développe rapidement). ).

Il est clair que les gens sont en colère contre Heard, surtout après que Depp a perdu son rôle de Jack Sparrow dans la franchise Pirates des Caraïbes à cause de ses fausses accusations. La pétition ne manque pas non plus de mentionner que l’actrice a des antécédents d’abus envers d’anciens partenaires, y compris le moment où elle a été arrêtée en 2009 pour s’être battue avec Tasya Van Ree.

Cet appel a également un message assez clair, notant que les hommes peuvent également être soumis à des abus domestiques et cela devrait être reconnu par l’industrie du divertissement. Comme l’indique la description officielle:

«Comme Amber Heard est un agresseur domestique connu et éprouvé, Warner Brothers et DC Entertainment devraient et doivent retirer Heard de leur projet de film Aquaman 2. Ils ne doivent pas ignorer les souffrances des victimes de Heard et ne doivent pas glorifier un agresseur domestique.

Les hommes sont victimes de violence domestique, tout comme les femmes. Cela doit être reconnu et des mesures doivent être prises pour empêcher qu’un agresseur connu ne soit célébré dans l’industrie du divertissement.

Faire la bonne chose. Supprimer Amber Heard d’Aquaman 2. “

On ne sait toujours pas si Warner Bros. décidera réellement de prendre position sur cette question, bien que compte tenu de la controverse qui a suivi à la suite de la sortie du clip audio susmentionné, ce sera sans aucun doute une mauvaise presse pour Aquaman 2 et en tant que tel, ce serait un peu étrange s’ils ne faisaient rien. Je suppose que nous n’aurons qu’à attendre et voir, cependant.