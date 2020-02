Pétition pour retirer Amber Heard d’Aquaman 2 monte en flèche au-delà de 220 000 signatures

Une récente tentative de retirer Amber Heard de son rôle de Mera dans le prochain Aquaman 2 vient de passer 220 000 signatures. Et bien que ce chiffre soit choquant en soi, il est encore plus choquant quand vous vous souvenez qu’il y a seulement quelques jours, il a atteint 140 000.

Depuis que le procès entre Heard et son ex-mari Johnny Depp a fait les gros titres, les fans ont furieusement passé au crible les preuves et les allégations, essayant de déterminer qui avait raison et qui avait tort. Les choses ont toutefois pris une tournure explosive cette semaine, lorsqu’un enregistrement audio incriminant a fait surface qui avait permis à Heard d’admettre avoir abusé physiquement de Depp.

Depuis lors, la marée a radicalement changé, les fans appelant à la justice pour Johnny et exigeant que Amber soit retiré de ses futurs projets. Cette pétition n’est qu’une des nombreuses qui ont vu le jour ces derniers mois, mais c’est de loin la plus importante, et en voici un extrait, expliquant pourquoi Heard devrait être remplacé dans Aquaman 2.

«Amber Heard a été dénoncée comme violente domestique par Johnny Depp. Dans son procès de 50 millions de dollars, Johnny Depp décrit de nombreux incidents de violence domestique qu’il a subis aux mains de sa (alors) épouse Amber Heard, y compris un incident où elle l’a frappé deux fois au visage et un autre où elle s’est brisé le doigt avec une vodka. bouteille, et son doigt a dû être attaché chirurgicalement. Il en portera la cicatrice pour le reste de sa vie.

Depuis le divorce de Heard avec Johnny Depp, elle a systématiquement fait la croisade pour ruiner Depp à Hollywood, répétant plusieurs récits de faux incidents dans lesquels elle avait en fait abusé de Johnny Depp, mais avait menti et créé de faux récits de lui étant l’agresseur.

Comme Amber Heard est un agresseur domestique connu et éprouvé, Warner Brothers et DC Entertainment devraient et doivent retirer Heard de leur projet de film Aquaman 2. Ils ne doivent pas ignorer les souffrances des victimes de Heard et ne doivent pas glorifier un agresseur domestique. Les hommes sont victimes de violence domestique, tout comme les femmes. Cela doit être reconnu et des mesures doivent être prises pour empêcher qu’un agresseur connu ne soit célébré dans l’industrie du divertissement.

Faire la bonne chose. Supprimer Amber Heard d’Aquaman 2. “

Pour être juste, beaucoup de ce qui est dit ci-dessus est vrai et a été prouvé en tant que tel, mais Depp n’est pas entièrement innocent dans tout cela. L’acteur a été accusé d ‘«intimidation sans fondement» Heard et l’a également battue à plusieurs reprises. Là encore, la star de Pirates des Caraïbes a affirmé que son ex-femme avait «peint» des bleus pour tromper le tribunal. Alors vraiment, qui sait?

De toute évidence, le tout est un gâchis absolu et n’atteindra probablement aucun type de résolution sonore pendant un certain temps, ce qui n’augure rien de bon pour la carrière de l’une ou l’autre des stars. Mais pour l’instant, il ne semble pas que les studios hollywoodiens soient influencés par les demandes des fans, Depp conservant toujours son rôle dans la série Fantastic Beasts et Heard devant reprendre Mera dans le prochain Aquaman 2. Si l’une de ces choses devait changer, nous serions sûrs de vous le faire savoir.