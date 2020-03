Petits cheveux? Apprenez les bienfaits de la chirurgie capillaire et portez une belle crinière

La chirurgie capillaire en plus d’offrir la possibilité de récupérer les cheveux abîmés par les rayons du soleil, les colorants, sert d’alternative pour avoir une crinière douce et gérable.

2 mars 2020

Si vous recherchez un traitement qui contrôle vos cheveux sans les abîmer, découvrez les bienfaits de la chirurgie capillaire et évaluez vos options.

Chirurgie capillaire: Avantages

L’un des avantages offerts par ce traitement est qu’il peut être lavé le jour même de l’application. Contrairement à d’autres produits tels que la kératine ou l’éclat de la soie, il est nécessaire que la personne dure jusqu’à trois jours sans se mouiller les cheveux.

Lissez les mèches jusqu’à 60%, car le traitement est lié efficacement qui modifie la structure des cheveux, brise la vague et modifie sa composition naturelle pour obtenir une crinière plus droite et docile.

Il hydrate totalement les cheveux et c’est grâce à sa teneur en huile grasse qu’il permet aux cheveux de retrouver leur force et semble plus sain, brillant et soyeux.