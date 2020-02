Petits seins? Augmentez-les avec ces astuces simples!

Ajustez le soutien-gorge autant que vous le pouvez

Il y a des soutiens-gorge qui ont des bretelles réglables, il vous suffit de les ajuster autant que vous le pouvez, donc vos seins mettront en valeur votre chemisier.

Soutien-gorge idéal pour les petits seins Maquillage pour les petits seins

Utilisez un soutien-gorge licou

Ce type de soutien-gorge tient son ruban juste derrière le cou, ce qui fait que les seins se rejoignent et montent encore plus, ce qui lui donne beaucoup plus de volume.

Soutien-gorge idéal pour les petits seins Maquillage pour les petits seins

Maquillez votre poitrine

Il suffit de donner un peu de “contour” à la silhouette supérieure de vos seins et de bien estomper pour que le maquillage ne soit pas si marqué. C’est l’astuce que de nombreuses célébrités utilisent aujourd’hui pour donner à leur poitrine un peu plus de volume rapidement et facilement.

Maquillage pour petits seins

Utilisez des accessoires dans votre vestiaire

Vous pouvez porter un décolleté quand cela vous provoque, comme des bralettes, mais oui, utilisez toujours un complément pour ne pas laisser votre poitrine entière exposée. Vous pouvez l’utiliser avec une veste ou un chemisier déboutonné ou sans boucler complètement.

N’oubliez pas qu’avec des seins petits ou gros, vous êtes toujours une femme belle et unique, le secret est de vous aimer pour que tout le monde le perçoive de vous.