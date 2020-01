Petits tatouages ​​d’amour à la mode à faire en couple

Le port de tatouages ​​est très à la mode ces derniers temps, les célèbres artistes et acteurs chanteurs ont l’air incroyables leurs tatouages, pourquoi pas vous? Découvrez ces tatouages ​​pour devenir un couple et montrer au monde à quel point l’amour envers votre meilleure moitié est grand!

31 janvier 2020

Il n’y a pas de preuve d’amour plus grande que celle d’un tatouage, les petits tatouages ​​super discrets parleront beaucoup de vous, vous n’aurez pas l’air exagéré et vous pourrez encore plus prouver votre amour.

Aimer les tatouages ​​à faire en couple

Aimer les tatouages ​​à faire en couple avec des phrases

Initiales de votre partenaire: C’est l’un des tatouages ​​les plus classiques, vous pouvez les faire sur vos doigts ou votre poignet, avec un type de calligraphie et super petit, un échantillon de l’amour total!

“Promise” ou “Promise”: Un tatouage actuellement utilisé par les couples, surtout lorsqu’ils sont désireux de se marier ou sont déjà mariés. Vous pouvez le faire sur votre doigt où va votre bague de fiançailles.

Aimer les tatouages ​​à faire en couple

“Mme” “M.”: En espagnol, cela signifie «monsieur» «dame», il est très à la mode, il a une signification très spéciale et il est également assez discret. Il est généralement utilisé sur l’avant-bras, le poignet ou même les doigts.

Aimer les tatouages ​​à faire en couple original

Demi coeur: Il consiste en ce que chaque couple fasse un demi-cœur, soit dans les doigts, le poignet, l’avant-bras ou l’abdomen et qu’en se joignant à ces deux, une seule figure soit faite.

Aimer les tatouages ​​à faire en couple

Ying Yang: Ce petit tatouage est très emblématique, car bien qu’ils soient deux totalement différents, ils se complètent, très sensés! Qui est le Yang dans ta relation?

Aimer les tatouages ​​à faire en couple

Pièces complémentaires et symboliques: Des puzzles, du soleil et de la lune, une clé et la serrure, une flèche et un arc quand même! Il existe d’innombrables objets qui ne sont rien sans leur complément, à quoi vous et votre partenaire vous identifiez-vous le plus?