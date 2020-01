Petits yeux? Apprenez à vous maquiller en suivant ces étapes simples (Guide rapide)

Si vous avez de petits yeux et ne savez pas comment les maquiller, nous avons l’astuce pour les rendre plus grands et plus expressifs, faites attention à ces étapes.

24 janvier 2020 10 h 40

Comment rendre les petits yeux expressifs?

Les petits yeux d’une femme sont les plus tendres et, beaucoup d’entre nous préfèrent qu’ils soient énormes, eh bien, ils sont parfois «le miroir de l’âme».

Tightline

Cette technique est très simple, il suffit de délimiter la paupière supérieure et de combler les espaces entre les cils. Vos yeux seront plus expressifs!

Eyeliner nude ou blanc

Pour des yeux plus saisissants, quelle meilleure façon d’utiliser un eye-liner ou un crayon nude ou blanc? De cette façon, votre look sera plus pénétrant. Mais attention! Ne faites pas l’erreur de délimiter plus loin sous la ligne avec un crayon noir, rappelez-vous que si le crayon est exécuté, il pourrait ressembler à des cernes.

N’oubliez pas l’illuminateur!

Oui! L’illuminateur est très essentiel pour les petits yeux, appliquez-le autour de la larme, vos yeux auront l’air plus éveillés. Incroyable!

