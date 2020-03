La crise sanitaire due au coronavirus augmente parfois en Espagne, avec 4200 personnes infectées confirmées et plus de 100 personnes décédées jusqu’à présent, la plupart à un âge avancé et avec des pathologies antérieures. Le président Pedro Sánchez a déclaré “l’état d’alerte” et Madrid, la communauté la plus touchée, a ordonné la fermeture de l’industrie hôtelière depuis le samedi 14 mars.

Susanna Griso, à la tête du «miroir public»

Au milieu de ce climat d’inquiétude, Susanna Griso a voulu chanter le mea culpa au nom des médias et, en particulier, de toute l’équipe du «Public Mirror». “Il y a à peine une semaine, nous avons signalé que le coronavirus n’était qu’une grippe. Nous voulions nous calmer et peut-être que nous avions tort et que les gens se sont trop détendus“il a réfléchi.

La présentatrice n’a pas caché qu’elle faisait partie de ces personnes qui, il y a quelques jours à peine, n’étaient pas préoccupées par l’avancée d’une maladie qui est déjà devenue une pandémie mondiale. “Je suis le premier qui a voyagé la semaine dernière et a fait ma vie normale“, elle a avoué, oui, que” maintenant nous sommes tous plus conscients “.

Des nouvelles marquées par la pandémie

Un jour de plus, «Espejo publico» a consacré ce vendredi tout son programme à rendre compte de la situation de la maladie dans notre pays. Covid-19 a été classé par l’OMS comme une pandémie et accumule 136 597 positifs dans le monde5 065 d’entre eux sont décédés. L’Espagne est concentrée à Madrid, avec 1 388 personnes infectées et 38 décès. Les collèges et les universités ont fermé leurs portes mercredi dernier. Samedi ce sera le tour de tous les magasins qui ne sont pas indispensables, comme les supermarchés et les pharmacies.

