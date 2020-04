Peut-il y avoir une bonne suite sans Wes Craven?

Lorsque Scream est sorti en salles en 1996, le public ne savait pas à quoi ils servaient. Le film a apporté une conscience de soi clignotante au genre qui était rarement devenu si courant. Et suite au succès instantané du film, un phénomène est né, qui continue de vivre encore maintenant.

Gagner 173 millions de dollars dans le monde contre un budget de production de 14 millions de dollars, Scream a ensuite lancé une franchise entière. Mais avec près d’une décennie écoulée depuis Scream 4, la grande question à laquelle la série est confrontée est de savoir si elle peut survivre au décès de feu Wes Craven.

Wes Craven à la première de «Scream 4» | Frazer Harrison / .

Le regretté Wes Craven a réalisé les quatre films «Scream»

Dans le monde des films d’horreur, le travail de Craven est déjà une légende. Le réalisateur a fait irruption sur la scène avec des classiques d’horreur des années 1970 tels que The Last House on the Left et The Hills Have Eyes. Mais c’est A Nightmare on Elm Street de 1984 qui l’a cimenté comme une icône du genre. Les cinéastes créent rarement un personnage aussi célèbre que Freddy Krueger.

Pourtant, 12 ans plus tard, Craven a dirigé un autre blockbuster d’horreur révolutionnaire dans Scream. Le film reste non seulement sa plus grande réussite professionnelle. Il a également ressuscité le genre slasher, menant à d’autres succès des années 1990 comme I Know What You Did Summer Summer et Urban Legend.

Bien que la plupart des autres séries d’horreur évoluent de manière créative au fil des ans, Scream le fait rarement. Craven a réalisé les quatre films avec les trois mêmes rôles principaux et Kevin Williamson en a écrit trois. Maintenant que Scream 5 est en route, ce sera le premier Scream sur grand écran depuis la mort de Craven en 2015.

Les réalisateurs de «Ready or Not» de 2019 feront «Scream 5»

En mars 2020, Discussing Film a rapporté que Scream 5 était en préparation, le tournage devant initialement commencer en mai. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett devront probablement attendre un peu plus longtemps pour sortir ce masque emblématique de Ghostface.

Pourtant, le succès du duo Ready or Not en 2019 pourrait témoigner de leur capacité à s’attaquer à Scream. Il se concentre sur une nouvelle mariée (Samara Weaving) qui doit survivre à une nuit mortelle avec sa nouvelle famille. Heureusement, la comédie d’horreur présente le juste équilibre tonal pour la franchise Scream.

Bien que Craven ne soit malheureusement pas impliqué, Williamson aurait été producteur exécutif. On ne sait pas encore qui écrit Scream 5, mais au moins la présence de Williamson assure une certaine continuité tout au long de la série. Encore plus curieux en ce moment est de savoir quelle approche l’histoire du film va prendre.

La franchise ‘Scream’ manque d’options

Discuter du film affirme que Scream 5 “suivra une femme qui retournera dans sa ville natale pour essayer de découvrir qui a commis une série de crimes vicieux.” Avec cette prémisse, les possibilités sont infinies. L’histoire pourrait-elle encore une fois mettre en vedette Sidney Prescott de Neve Campbell ou une nouvelle piste entièrement?

Ce qui complique Scream 5, c’est ce que la série a déjà fait jusqu’à présent. Les trois premiers films forment parfaitement une trilogie d’horreur. Et le quatrième – au moins, pour une grande partie de son exécution – riffs d’être un redémarrage d’horreur, bien qu’il n’en soit pas vraiment un. Quoi qu’il en soit, Scream 5 a peu de terrain frais à couvrir. Quel que soit le réalisateur, c’est un endroit difficile pour toute franchise.

Même si le film risque d’aliéner la base de fans de la série sans référence à son passé, cette approche a également été adoptée par la série télévisée Scream. Certes, un nouveau film Scream pourrait être réalisé sans Craven. Les gars de Ready or Not semblent être un bon choix, mais tout dépend de l’histoire.