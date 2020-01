Peut-on trouver l’amour dans Tinder? 8 histoires

Tout au long de l’histoire, l’idée de l’amour a été transformée selon les coutumes et les coutumes, donc au 21e siècle, où la technologie fait déjà partie des discussions philosophiques économiques et sociales, comment se rapporter à L’autre a changé. Chats Rooms, pages de rencontres, réseaux sociaux constituaient jusqu’à tout récemment, la manière dont on se «liait». Puis sont venues les applications comme Tinder ou Bumbble, et tout semble indiquer que De nouveaux codes ont été établis pour la romance.

Compte tenu de ces nouvelles façons de se connaître, l’une des questions les plus répandues est la suivante: s’agit-il d’applications sexuelles ou de tomber amoureux? La vérité est que tout le monde parle de ce qu’il fait à la foire et, pour mieux comprendre ce phénomène, j’ai pris la tâche de recueillir des témoignages et des opinions de personnes qui ont utilisé ce type d’applications.

Il est important de mentionner que j’ai décidé de maintenir l’anonymat de chacun des personnages qui ont vécu les cas que j’expose, non seulement parce qu’ils pouvaient être connus de quelqu’un, mais parce que nommer les témoignages pourrait aussi nous éloigner d’une certaine objectivité pour la note.

Raconte moi ton histoire

Peu de temps après avoir demandé, via mes réseaux sociaux, le témoignage des personnes qui utilisent les candidatures de la ligue, quand elles ont commencé à recevoir d’innombrables témoignages. Ils se sont succédé les uns après les autres, de nombreux amis et connaissances ont voulu raconter leur témoignage. “Les gens doivent être entendus”, pensai-je. Je pensais aussi que dans un monde où nous sommes connectés, nous pourrions nous sentir plus seuls malgré l’affichage et le tweet hors de contrôle.

Le premier témoignage est venu environ cinq minutes après que j’ai posté le message. L’histoire Je l’ai trouvé incroyable pour positif et encourageant (Je dois avouer que je n’aime pas du tout les applications de flirt):

«Nous avons fait Match à Tinder. Nous avons commencé à parler et, bientôt, nous avons passé les chiffres sur WhatsApp. Quelques jours plus tard, les appels ont commencé. Finalement, nous nous sommes rencontrés chaque mois, je suis allé à Mexico pour des raisons professionnelles et nous en avons profité pour nous rencontrer. La première date était dans les Vips de la Plaza Lilas. Tout était très naturel. Ce que j’ai vraiment aimé, c’est que je me sentais très à l’aise avec lui, il n’y avait pas de poses. Auparavant, il n’était sorti qu’avec deux autres personnes, qui cherchaient essentiellement à avoir des relations sexuelles. Je pense que les applications de ce type répondent à un besoin d’attention, de se sentir attiré et désiré par quelqu’un, cela peut être confondu avec l’amour, mais il faut être très attentif, car les femmes cherchent à avoir une relation et les hommes ne recherchent que le sexe. La différence est que nous ne nous sommes rencontrés que via l’application, mais le processus de rencontres était très similaire à celui d’une relation traditionnelle. Maintenant, nous avons deux ans de relation, l’un vivant ensemble et, comme tout couple, nous tombons parfois gros. »

Puis une histoire m’est venue un peu plus sordide:

«Une fois que je suis entré, je ne sais pas comment, mais je suis arrivé à Tinder dans cette« zone d’orgie », où vous correspondez à quelqu’un, mais vous avez une option qui si vous le souhaitez avec plus; et par curiosité j’ai dit ‘allez’ et ils ont passé le numéro de quelqu’un, mais c’était très étrange, j’ai regretté presque instantanément parce que le gars à qui ils m’ont donné leur numéro ne pouvait pas voir son visage sur WhatsApp et il a commencé à me poser des questions comme: “Que voulez-vous?” et je lui ai demandé de quoi il s’agissait. Ensuite, nous avons parlé d’orgies, mais il a été très bref dans ses réponses. Il vient de me dire “ce que tu veux est possible” et par curiosité je lui ai demandé plusieurs choses. Que si je pouvais regarder, combien de personnes étaient dans la série, mais juste me dire, “ce que vous voulez peut vraiment arriver” et je suis resté comme ça de WTF. En fin de compte, il ne m’a pas donné une bonne impression parce que je ne savais rien de lui, alors je l’ai bloqué et du match, la fille qui m’a contacté m’a dit: “tu l’as bloqué”? et j’ai été surpris de voir comment ils se sont rendus compte instantanément, j’ai même pensé qu’ils étaient la même personne et que la fille était le crochet ».

J’ai ignoré qu’il y avait quelque chose qui s’appelait ça. Je me demande même si ça marche et dans un pays où les enlèvements et la sextorsion sont à l’ordre du jour. J’avoue que cela me fait peur de penser qu’il existe de tels profils dans l’application. Certaines personnes avec qui j’ai parlé sur le sujet considèrent que Tinder a cessé d’être depuis longtemps une application pour rencontrer des gens et est devenu quelque chose de plus pornographique.

Un vieil ami m’a raconté une histoire qui peut expliquer un peu plus ce qui se passe avec les applications de ce type:

«La chose la plus horrible du monde m’est arrivée. J’ai installé Tinder et Bumble il y a quelques mois. Je suis arrivé au CDMX et, eh bien, les seuls amis que j’ai ici sont des gays. Je les adore, mais tôt ou tard, vous vous ennuyez de parler de défilés de mode et de défilés, etc. (ce sont des modèles). Le fait est que mon seul ami hétérosexuel travaillait toujours à l’étranger, et nous ne pouvions jamais nous voir ni parler, et un jour, en parlant sur la cellule (quand il était à Mexico), il m’a dit: “ Vous devez installer Bumble and Tinder, parce que net déjà tu ne parles que de choses gays. Je l’ai installé et le résultat était épouvantable.

J’ai commencé à me connecter avec les güeyes et ce que je peux dire, c’est que les gens sont faux, sinon tous, la majorité. Téléchargez des photos et, vous savez que tout passe par les yeux, j’en ai traité … assez! Et un jour j’ai dit, ok, je sors avec un. Le vato s’est avéré avoir environ 12 ans de plus que ceux qui ont montré leurs photos. Sur les photos, il était très beau, dans une personne horrible, mais laissez ça, super arrogant, ventouse, avec moi bien, mais avec le reste du peuple culero. Ivre de mourir et, vous savez, je suis mal à dire non, donc même si je mourais d’envie de partir, je ne pouvais pas. Pour ne pas vous raconter la longue histoire, le singe était ivre et très grossier, jusqu’à ce que je sois fatigué de la supporter et lui ai dit que je voulais partir et je me suis simplement enfui. Je ne suis plus jamais sortie avec aucune de ces mères. Ça me fait peur. Avec d’autres, en les ajoutant à WhatsApp pour la photo de profil, vous vous rendez compte que même pas le cas. 90% des gens qui sont là veulent juste vous attraper. Les 10% restants vous font parler. Donc, si vous voulez du sexe sans engagement avec un étranger, installez cette chose et, sinon, vous feriez mieux de ne pas passer votre temps à vous inscrire. Zéro cherche l’amour. Je cherchais des amis et des erreurs. Alors je l’ai quittée. “

Des histoires similaires apparaissaient au fil des jours. Ils disent que “l’amour entre par les yeux”, mais maintenant que tout est plein de filtres, qu’il existe des techniques pour prendre des selfies et avoir l’air plus grand ou plus mince, comment savoir ce qui est réel et ce qui ne l’est pas? Bien sûr, c’est la partie superficielle de la question. C’est incroyable qu’une photo définit, en partie, des relations émotionnelles.

Il y a aussi ceux qui, après une rupture, utilisent l’application pour sortir de l’impasse émotionnelle et, apparemment, peuvent changer votre destin.

«J’ai utilisé Tinder pendant environ 12 mois (je pense). Je suis tombé sur l’application parce que mon colocataire l’utilisait beaucoup, au point d’apposer sur leurs photos un cachet «compte vérifié» indiquant qu’il s’agissait d’un utilisateur premium (il n’y avait pas encore de version payante dans l’application). Je venais de terminer une relation assez compliquée et je pensais que l’application pouvait être un moyen rapide d’entamer une conversation avec des femmes sans avoir à quitter, du bon au premier, pour se rencontrer en personne. Finalement, je suis sortie avec différentes femmes, jamais en train de flirter au début, plutôt pour parler et, à partir de là, aller voir si autre chose était faisable. Certaines femmes avec qui je sortais sont devenues amies, d’autres n’ont pas transmis de messages, certaines ne m’ont pas répondu à nouveau, d’autres les ont ignorées de la même façon. De toutes les femmes à qui j’ai parlé, j’ai commencé une relation avec 3. La première s’est terminée bientôt (1 mois) et nous ne nous sommes jamais revus. La seconde a duré environ 2 ou 3 mois, nous sommes devenus amis et nous le sommes toujours. Le troisième est mon partenaire actuel avec qui je suis depuis 4 ans. À propos de mon partenaire actuel, s’il y a eu des moments compliqués et combatifs dans lesquels nous avons évoqué Tinder ou les «matchs» avant les nôtres. Progressivement, ce problème s’est dilué. De même, au début, il était difficile de mentionner comment nous nous sommes rencontrés, maintenant il est plus facile de commenter, mais nous préférons toujours dire «Internet» ».

Des histoires de réussite se produisaient, plus que des tragédies amoureuses ou des échecs sentimentaux à travers des applications.

«Je serai bref… J’ai rencontré la personne que j’ai épousée il y a un mois, et dans deux semaines nous rejoindrons l’église, ni plus ni moins qu’à Tinder. Mais nous leur disons tous que nous nous sommes rencontrés en train de dîner des tacos. C’était le coup de foudre, le jour de notre premier rendez-vous il y a eu un déclic. Une semaine, nous commençons une relation et maintenant nous sommes heureux ensemble. »

Pourquoi les gens ont-ils honte de dire qu’ils ont rencontré Tinder? Ces types d’applications ont toujours un poids social plus lié au sexe qu’à l’amour, semble-t-il. Il y a un tabou sur le fait de rencontrer quelqu’un en ligne et de tomber amoureux, pourquoi? Peut-être parce que notre idée de l’amour romantique nous interdit de tels actes.

En fait, les histoires positives étaient plus que les histoires négatives, je m’attendais certainement à l’inverse, mais nous n’avons pas avancé les conclusions.

Bien sûr, et je ne sais pas pourquoi il me manque, il y a des gens qui l’utilisent quand ils quittent le pays pour quelques jours.

«Eh bien, je n’ai jamais eu une très mauvaise expérience, j’apprécie vraiment Tinder très positivement… J’ai rencontré un de mes amis préférés là-bas, nous nous sommes rencontrés il y a près de deux ans et notre amitié est très forte et il est incroyable. Grâce au premier match avec lequel je suis sorti, j’ai rencontré une amie qui m’a invité dans un beau club de lecture (c’était son colocataire) et nous sommes partis en voyage ensemble et nous sommes très heureux … Le match n’a pas évolué du tout, hahahaha. Je viens de faire un voyage et je l’ai utilisé. Et c’était incroyable. Je l’avais fermé car il me saturait un peu, et je l’ai téléchargé à nouveau en arrivant à Rome et wow. J’ai d’abord pensé qu’il était impossible que tous les profils soient faux. De beaux mecs avec de minuscules maillots de bain sur des plages très cool, ou avec des tenues de magazine … Mais ils étaient réels et j’ai fait pas mal de matchs et à la fin, je dois admettre que des gars ridiculement beaux ne sont pas ma plus grande faiblesse. Oui, je suis sorti avec un couple, un grec et un sicilien et j’ai passé un moment formidable, vous savez, c’est Rome, donc des promenades nocturnes et des pâtes et une fête maison. Soit dit en passant, j’ai remarqué qu’il y a des gens qui recherchent, pas quelque chose de sérieux, mais quelque chose de plus que de sortir une nuit avec quelqu’un qui part après trois jours. Il y avait des gars qui leur ont dit, je suis en vacances et je pars dans deux jours, comme s’ils n’étaient pas intéressés et cela semblait être un moyen d’accélérer le processus de rencontre avec quelqu’un, car j’avais toujours peu de temps à chaque endroit. »

Il y a aussi ceux qui regrettent de télécharger l’application parce qu’ils sont dans une autre relation. Le bref témoignage suivant n’est pas seulement amusant, il révèle également certaines choses auxquelles j’ai constamment pensé au sujet de ces applications et du narcissisme qui, comme vous le savez, ne connaissent pas de limites, mais C’est aussi un témoignage d’amour-propre, de reconnaître que le mieux, quand on veut que quelqu’un soit de se fixer des limites.

«Il y a quelques semaines, j’étais très heureux et désireux de ruiner ma vie et j’ai ouvert un compte Bumble avec mon vrai nom et mes photos sans en parler à ma femme. J’ai passé deux jours à le faire glisser et à discuter avec un Russe qui se consacre à la programmation de logiciels. Un jour, j’ai aimé une femme connue de ma femme, puis j’ai paniqué et supprimé mon compte. Fin. “

Encore une histoire

Je suis reconnaissant à tous les témoignages, j’ai dû recueillir les meilleurs et, pour payer la dette que j’ai envers tous ceux qui m’ont envoyé leurs histoires, voici la mienne.

J’ai ouvert Tinder il y a environ quatre ans, J’ai été surpris par le nombre de personnes rencontrées dans l’application. Pour ces gens, par honte, je ne les aimais pas, alors j’ai commencé à faire des correspondances, mais en réalité, les conversations ne transcendaient pas beaucoup (je suis très mauvais pour des choses comme le chat, répondre aux whatsapps et ce genre de choses). J’étais paresseux pour complimenter, parler des intérêts communs et d’autres choses.

Enfin, un jour, j’ai cédé et conversé avec quelqu’un à Tinder, je suis allé échanger des numéros et, en tout cas, nous parlions déjà sur WhatsApp. Nous avons mangé des photos de notre tenue quotidienne, nous avons beaucoup ri, tout était pour ainsi dire très agréable. Nous avons donc décidé de nous voir un jour.

Quand je suis arrivé au rendez-vous, tout a commencé à mal tourner. Les photos avaient un peu menti, je sentais qu’il n’y avait aucun appel entre elles. Nous avons commencé à parler. Un discours plus sérieux sur nous, et cela signifiait aussi parler de notre façon de penser, de concevoir le monde. Il n’y avait rien à cliquer, nous pensions complètement différent, je me sentais même irrité. Mon rendez-vous aussi, mais quelque chose nous a traversé la tête. Une sorte de triste démission, car nous étions seuls et nous y étions déjà.

Dis juste que j’ai compris que de nombreuses fois vous interagissez avec des gens simplement parce que vous êtes seul, parce qu’il ne se tolère pas et finit par être avec les gens par résignation. Loin de me sentir heureuse, j’ai fini par me sentir mal pendant quelques jours.

Peut-être que les choses ont changé, les applications fonctionnent désormais différemment. Bref, je sais que ce n’est pas mon truc. La plupart des témoignages étaient des femmes, des hommes, pour la lâcheté, pour la pudeur ou pour penser qu’ils allaient révéler qu’ils ne cherchaient que le sexe, ils ont fini par envoyer peu d’histoires.

Je ne saurais pas quoi penser de tout ça. Mais en bateau bientôt, je pense que ces applications ne sont pas pour tout le monde et je ne connais pas les nouveaux codes de l’amour, je me retrouve avec plus de doutes que de certitudes, mais ce n’est pas non plus que vous puissiez donner un nouveau parfum et un nouveau compte, ces façons de se relier sont là et nous devrons apprendre, tôt ou tard, que faire avec eux.

.