Pharrell achète un manoir de 30 millions de dollars en Floride

Pharrell met en quarantaine avec style.

Le magnat aux multiples facettes a dépensé environ 30 millions de dollars dans un domaine en bord de mer de 3,5 acres à Coral Gables, en Floride, à environ 30 minutes de South Beach à Miami.

Selon Dirt.com, le somptueux tapis, surnommé El Palmar, appartenait auparavant au dirigeant d’Univision, Ray Rodriguez et à sa femme, qui souhaitaient décharger le domaine à entretien élevé. La propriété était initialement inscrite pour 45 millions de dollars il y a environ un an et demi avant d’être réduite de 33%.

Pharrell aurait été sur le marché pour une propriété dans le sud de la Floride pendant un certain temps et a décidé d’aller de l’avant rapidement avec l’achat, car lui et sa famille prévoyaient d’y mettre en quarantaine.

Le manoir de deux étages de style Plantation se trouve sur un terrain luxuriant avec des jardins tropicaux et un terrain de camping fermé, une spacieuse maison d’hôtes indépendante et un garage pour cinq voitures ou plus. Conçus par l’architecte local Cesar Molina, les espaces de vie de 17 000 pieds carrés comprennent neuf chambres et 11,5 salles de bains dans la maison principale, la maison d’hôtes et le hangar à bateaux. Les autres caractéristiques comprennent une immense cuisine gastronomique, une piscine, un pavillon en plein air avec cuisine extérieure et une entrée de 110 pieds pour le stationnement des bateaux.

Le producteur de Neptunes a récemment inscrit son manoir en verre dans le quartier du bureau de poste de Beverly Hills pour 17 millions de dollars. Le domaine architectural de 17000 pieds carrés, qu’il a acheté à Tyler Perry en 2018 pour 15,6 millions de dollars, comprend 10 chambres et 11 salles de bains.

En 2007, il a vendu son penthouse de Miami Beach pour 8,45 millions de dollars et a acheté un penthouse triplex de 9100 pieds carrés pour 12,525 millions de dollars, qu’il a vendu en 2015 pour 9,35 millions de dollars. Son portefeuille immobilier comprend également un domaine riverain de 9 000 pieds carrés dans sa ville natale de Virginia Beach, qu’il a acquis en 2001 pour 1,85 million de dollars.