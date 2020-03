Pharrell Williams inscrit 17 millions de dollars à Beverly Hills Mansion

Pharrell Williams met son manoir sur le marché.

Le chanteur-producteur extraordinaire a inscrit son méga-manoir de Beverly Hills pour 16 950 000 $.

Le domaine architectural de 17 000 pieds carrés se trouve sur quatre acres avec plus de 10 chambres et 11 salles de bains. La propriété vitrée comprend une vie de style complexe avec des étangs et des cascades de carpes koï intérieures et extérieures, un court de tennis et une grotte massive avec un bar dans la piscine. Derrière les portes de Mulholland Drive se trouve une allée privée de 200 pieds de long menant à un terrain de camping-car pour plus de 30 voitures.

Il y a des vues pendant des jours, que ce soit depuis la terrasse sur le toit tentaculaire ou les chambres avec des murs en verre du sol au plafond. Et si vous avez du changement à revendre, il y a des opportunités potentielles «infinies» pour y remédier.

Pharrell a acheté la maison à Tyler Perry en 2018 pour 15,6 millions de dollars, selon Dirt.com. On ne sait pas où Pharrell, son épouse Helen Lasichanh et leurs quatre enfants vivent actuellement.

Pendant ce temps, Pharrell a travaillé dur. Il était récemment en studio avec Megan Thee Stallion et Rihanna, travaillant sur le neuvième album tant attendu de ce dernier. Lui et son partenaire Neptunes, Chad Hugo, seront intronisés au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs en juin.

