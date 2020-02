Phastos sera le premier super-héros gay des Marvel Studios

Il est connu depuis un certain temps que Marvel Studios prévoit d’être plus inclusif dans ses films, non seulement en diffusant des films avec des héroïnes, mais aussi avec des super-héros qui font partie de la communauté LGBTTTI.

Même à la fin de l’année dernière, Kevin Feige, le chef de Marvel Studios, a annoncé que le premier super-héros ouvertement gay du MCU serait présenté dans The Eternals, le film le plus important du studio 2020. Peu de temps après la rumeur selon laquelle Phastos ( Brian Tyree Henry) serait le héros gay du MCU.

Aussi, Il a finalement été confirmé que Phastos sera gay et aura une famille composée de son mari et d’un enfant mineur.

L’acteur Haaz Sleiman a révélé l’information dans une interview avec LogoTV, dans laquelle il a confirmé qu’il donnerait la vie au mari de Phastos:

“Je suis marié avec lui, nous représentons une famille gay et nous avons un fils”, a déclaré Sleiman.

Il a également déclaré que nous verrons, au moins, un baiser entre les deux personnages:

“Oui, absolument [veremos un beso entre los dos]et c’est un baiser magnifique et excitant. Tout le monde a pleuré sur le plateau. Pour moi, il est très important de montrer comment une famille gay peut être belle et affectueuse. Brian est un acteur formidable et a apporté beaucoup de beauté à la scène, et à un moment donné, je vois un enfant dans ses yeux, et je pense qu’il est important de rappeler au monde que nous dans la communauté LGBT étions un jour des enfants. Nous oublions cela parce que nous sommes toujours décrits comme sexuels ou rebelles. Nous oublions de nous connecter avec la partie humaine. »

Les éternels ouvre le 6 novembre 2020.

.