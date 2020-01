Phil Collins explique son mauvais sang avec Jimmy Page de Led Zeppelin

Pour certains, Phil Collins et Jimmy Page de Led Zeppelin sont de l’autre côté du spectre musical. Collins a une multitude de fans, mais certains critiques de musique le considèrent comme un hack. Page, cependant, est un dieu du rock incontesté. Il s’avère que les deux ne s’entendaient pas toujours. Voici ce qui s’est passé quand ils ont joué ensemble à Live Aid.

John Paul Jones, Phil Collins, Robert Plant, Jimmy Page en concert à Live Aid | Ebet Roberts / Redferns

Phil Collins rencontre Led Zeppelin

Live Aid était une paire de concerts de collecte de fonds organisés en 1985 au profit des victimes d’une famine africaine, rapporte History.com. L’un des concerts a eu lieu à Philadelphie, l’autre à Londres. Collins a joué les deux en voyageant sur un avion de ligne Concorde. Il a déclaré au Telegraph: “On dirait que je me montre: il fait Live Aid non pas une mais deux fois, juste pour être sûr! Je rencontre parfois un peu de suffisance. “

Selon MetalHead Zone, Collins a discuté de travailler avec Led Zeppelin pour Live Aid. “J’avais joué sur les disques solo de Robert Plant et il a dit:” Vous faites ce truc Live Aid? “Et j’ai dit:” Ouais. “Et il a dit:” Pouvez-vous me faire comprendre? ” [US promoter] Bill Graham ne m’aime pas et il n’aime pas Zeppelin. Peut-être que toi, moi et Jimmy pouvons faire quelque chose? »»

Les répétitions se sont tendues

Jimmy Page en spectacle avec Led Zeppelin | Larry Hulst / Archives Michael Ochs / .

Collins a ajouté: «Donc, je n’ai pas répété quand je suis arrivé, mais j’ai écouté« Stairway to Heaven »… Je suis arrivé et je suis allé dans les caravanes, et Robert a dit:« Jimmy Page est belliqueux ». Page dit:« Nous avons J’ai répété! »Et j’ai dit:« J’ai vu ton premier concert à Londres, je connais le truc! »Il dit:« D’accord, comment ça se passe, alors?

Ensuite, Collins a joué les remplissages de tambour de «Stairway to Heaven». Collins se souvient de Page disant «Non, ce n’est pas le cas! Ça ne va pas comme ça! »Alors j’ai eu un mot avec [drummer] Tony Thompson – parce que j’ai beaucoup joué avec deux batteurs et ça peut être un accident de train – et je dis: «Restons à l’écart et jouons simplement.» »

Bien que les choses n’allaient pas bien, Collin a respecté l’éthique de travail de Thompson. “Thompson, repose son âme, avait répété pendant une semaine, et je suis sur le point de voler son tonnerre – le célèbre batteur est arrivé! – et il a fait ce qu’il voulait faire. Robert n’était pas en forme. Et si j’avais pu partir, je l’aurais fait, car je n’avais pas besoin de moi et je me sentais comme une pièce de rechange. “

Qu’est-ce qui a empêché Phil Collins de sortir des coulisses

Phil Collins en 1987 | LGI Stock / Corbis / VCG via .

Selon Guitar World, Collins a ajouté: «Sur scène, je ne quitte pas Tony Thompson des yeux. Je suis collé à lui. Je dois suivre – il prend les devants et a choisi d’ignorer tous mes conseils. Me mettant à sa place, il pense probablement: «C’est le début d’une nouvelle carrière… Ils vont vouloir quelqu’un. Cela pourrait être le début d’une réunion de Led Zeppelin. Et je n’ai pas besoin de ce putain d’anglais sur mon chemin. »

Collins n’a pas apprécié l’expérience. Sa performance avec Led Zeppelin n’a pas été bien reçue. Cependant, il est finalement devenu l’un des grands moments bizarres de l’histoire du rock.

