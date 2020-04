Phil Jackson est allé contre sa famille religieuse pour briller dans la NBA

Dans la NBA il y a des personnages très intéressants qui ont dû aller à l’encontre des croyances et des idéologies pour réaliser un rêve, comme nous l’avons vu cette semaine dans «La dernière danse». C’est le cas de Philip Douglas “Phil” Jackson, un ancien joueur et ancien entraîneur qui a pris l’opposé de sa famille pour pouvoir briller sur et hors des courts et c’est que puisqu’ils sont tous extrêmement religieux, préféré aller à s’entraîner et jouer que d’avoir à prier toute la journée.

Phil Jackson est un personnage fondamental dans l’histoire des Bulls ainsi que dans la vie de Michael Jordan. Bien que cela ait été une surprise pour l’équipe Chicago, il avait toujours une façon de jouer très définie et très différente de celle Michael Jordan Il y était habitué et il n’a pas guidé sa tactique pour donner le ballon à la légende du NBA, il s’est concentré sur le travail d’équipe.

En tant que joueur, Phil Jackson a gagné deux titres du NBA mais sans aucun doute son meilleur moment était comme entraîneur, où cet homme a gagné 11 championnats (6 avec les Chicago Bulls de Michael Jordan et 5 avec les Los Angeles Lakers) et s’est imposé comme une légende de la cour.

Tout cela n’aurait pas été possible s’il n’y avait pas eu un jour où il s’est retourné contre sa famille mais en particulier contre sa mère. Phil Jackson a grandi dans une famille pentecôtiste stricte. Tellement son père comme sa mère étaient ministres des «Assemblées de Dieu» et ils ont toujours voulu qu’il suive leurs traces.

Jackson Il a grandi dans un environnement extrêmement austère, où il n’était pas autorisé à danser, à regarder la télévision, et encore moins à pratiquer un sport. Quand déménagé à Williston, Dakota du Nord et il est entré dans l’équipe universitaire, c’est là que sa vie a pris une tournure drastique et c’est que Phil se sentait bien de faire partie de l’équipe de basket-ball en plus d’attirer l’attention de certains téléspectateurs, donc le plus grand défi était sur le chemin: faire face à sa famille.

Sa mère lui a demandé de Phil Jackson qu’il resta avec elle la majeure partie de la journée et ils commencèrent à prier, un fait que cet homme n’aimait pas du tout mais qu’il endura autant qu’il le put. Comme nous l’avons vu dans «The Last Dance», le jour est venu où une très grande opportunité l’a forcé à dire «non plus» et même s’il se sentait mal de faire ça à sa famille, il était clair pour lui: “Je préfère faire du sport que de passer toute la journée à genoux”commenta-t-il.

C’était comme ça Phil Jackson s’est éloigné de sa famille (idéologiquement parlant) et a commencé avec son temps dans le basket-ball. Les New York Knicks ils lui ont donné sa première opportunité au sein du NBA, a été consolidé dans l’équipe après les pertes de ses coéquipiers, le moment est venu où il était champion mais finalement a mis fin à son époque de joueur en 1980.