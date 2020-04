Phoebe Waller-Bridge présente «Fleabag Live» en streaming pour lever des fonds

Phoebe Waller-Bridge est un génie, un génie de ceux qu’on voit avec peu de régularité. Cette femme de 34 ans est le créateur de Fleabag, l’une des meilleures comédies pour la télévision de ces dernières années, qui a remporté plusieurs Emmy Awards pour la meilleure série, le scénario et la comédienne.

À tous ceux qui ne l’ont pas vu, ils doivent le faire. Et si vous savez déjà de quoi nous parlons mais pensez que c’est une exagération, alors ils doivent savoir que Phoebe Waller-Bridge n’était pas seulement l’auteur de cette série, mais aussi le protagoniste. Et cela ne s’arrête pas là. Elle a été sélectionnée pour reprendre le scénario de No Time to Die, le 25e film de la saga James Bond qui sortira jusqu’en novembre 2020.

Tout ce que vous faites vaut la peine d’être vérifié (ou deux comme dans le cas de Fleabag). Nous sommes donc là pour vous dire que Phoebe Waller-Bridge et le National Theatre présenteront Fleabag Live pour aider les communautés les plus touchées par la crise des coronavirus. Cette mise en scène sera disponible auprès de Soho Theater On Demand et sur Amazon Prime Video à partir du 6 avril.

Il s’agit de une initiative de collecte de fondsIl existe donc plusieurs façons d’accéder au contenu de différentes manières pour aider ces communautés. Il a été annoncé que les recettes seront réparties de différentes manières, par exemple 35% pour le National Emergency Trust: 35% pour le NHS Charities Togethers; 15 pour cent à Agir pour les autres; et 15 pour cent pour le Fleabag Support Fund. Lors du premier accès, un don de 4 £ est demandé.

La mauvaise nouvelle? Il n’a pas été annoncé comme étant disponible au Mexique ou dans la région d’Amérique latine. Il sera d’abord disponible au Royaume-Uni et en Irlande à partir d’aujourd’hui au Soho Theatre On Demand. Il se rendra ensuite en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada. Et puis pour Prime Video des États-Unis et du Royaume-Uni.

Comme nous pouvons le voir, une partie des dons ira en aide aux acteurs, actrices et acteurs du théâtre, l’un des plus touchés de la propagation du coronavirus et des mesures strictes que la société doit rester chez elle.

Les deux seules saisons de Fleabag sont disponibles sur Amazon Prime Video.