Photo: Anuel AA met son visage sur Karol G juste là et avec peu de tissu OMG!

Anuel AA a laissé ses fans traumatisés. Quel passé!

15 mars 2020

Enmanuel Gazmey Santiago, plus connu artistiquement sous le nom d’Anuel AA, est un chanteur portoricain de 27 ans qui a donné de quoi parler ces dernières années et que sa renommée lui a coûté cher.

Et récemment, nous l’avons observé à son meilleur et c’est qu’avec la chanteuse Shakira il a sorti sa dernière chanson et qui est un succès complet. Et depuis qu’il a commencé sa relation avec le chanteur Karol G, sa renommée n’a cessé de croître.

Récemment, nous avons observé une photo de la chanteuse qui a laissé beaucoup de réflexion et c’est qu’elle est torse nu devant le miroir et Anuel AA pour sa part place son visage juste là pour qu’ils ne soient pas vus.

Cette image a été beaucoup commentée par tout le monde car on n’imaginait pas observer la chanteuse avec son petit ami dans cette situation très intime et un peu passée, et il semble que la photo ait été prise dans un hôtel.

Parmi les commentaires que nous soulignons: “Mon Dieu, quelle photo hahahaha arrive à Anuel” “Mon Dieu, ce couple donne vraiment beaucoup à réfléchir” “Eh bien, j’imagine qu’ils faisaient”.

.