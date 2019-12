Photo Camila Cabello embrassant une femme, ils disent qu'elle est sa petite amie | Instagram

Une photographie très engageante pour Camila Cabello a été publiée parce que dans l'instantané, vous pouvez la voir approcher une femme pour l'embrasser, ce qui ne plaira certainement pas à son partenaire, également le chanteur Shawn Mendes.

Fréquemment, les adeptes des deux artistes partagent souvent des images d'eux qu'ils capturent lorsqu'ils sortent ensemble, ce qui est généralement très touchant; néanmoins, parmi les photographies, il en est ressorti une qui ne sera pas exactement une tendresse pour Mendes; si cela ne provoque pas de colère, vous pouvez voir l'interprète de Romance apprécier «trop» de son amie Lauren Jauregui.

Selon l'image qui a émergé dans les réseaux, les deux ont été capturés trop près, à tel point que l'on peut voir dans l'instantané que Camila était sur le point d'embrasser ses lèvres; Cependant, nous ne pouvons pas garantir ce qui s'est passé après la capture de l'image.

Auparavant, il y avait des rumeurs selon lesquelles Cabello et Jauregui avaient une relation amoureuse; néanmoins, les rumeurs avaient disparu lorsque la cour avec son partenaire a été officialisée dans "Miss".

Selon Columna Cero, Camila et Lauren étaient partenaires du groupe musical 5H et tandis qu'ils travaillaient ensemble, les échantillons d'affection et d'apparence intense s'intensifiaient, ce qui était plus qu'évident; néanmoins, ils assurent qu'ils ont été séparés par leur carrière car ils attirent le public masculin.

Au Camren-Hate you, love you

Froide, égoïste et ignorante, ce sont les mots que j'ai définis comme une chanteuse Camila Cabello, qui un jour, qui semblait moins normale, condamne Lauren Jauregui, une chanteuse qui ne vient pas de Sua Carreira, et elle est aussi très mauvaise, ou + pic.twitter.com/kYGLifCqY3

– Grazi (@cabeyoszns)

17 décembre 2019

Ils ont ajouté que Cabello a été vendu avec une image d'un tendre et hétérosexuel @ afin qu'une annonce de ce type ne puisse pas être donnée et qu'un petit ami a été recherché selon son image, Shawn Mendes; qui connaissait parfaitement la relation entre les deux chanteurs.

