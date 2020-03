Photo Celia Lora prend tout pour Twitter | Instagram

Celia Lora a encore une fois laissé tout le monde la bouche ouverte parce qu’elle ne s’est pas habillée pour poser dans une séance photo et a montré complètement ses charmes.

L’image forte partagée sur Twitter ne cache que des parties explicitement cachées de la fille de Alex Lora

Sur la photo, vous pouvez voir la peau de Celia uniquement vêtue de tatouages ​​sur les bras et elle a été placée sur le dos et les jambes levées et croisées pour l’image.

C’est Celia Lora elle-même qui s’est vantée de la photographie sur le Web et a reçu plusieurs flatteries et propositions haut de gamme.

Voir la photographie audacieuse ici.

La jeune femme se caractérise par son irrévérence et le partage d’images audacieuses pour ravir les internautes.

Récemment, cela a fait sensation à Mazatlan, Sinaloa, où il est allé avec le reste de la distribution d’Acapulco Shore pour faire des enregistrements.

Celia Lora a déclaré qu’elle avait été battue à Mazatlan et avait également provoqué la controverse à l’annonce que certains de ces compagnons étaient totalement naturels dans une boîte de nuit.

