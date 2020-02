Photo Chiquis Rivera éblouit montrant ses courbes comme Selena

Photo Chiquis Rivera éblouit en montrant ses courbes comme Selena. | Instagram

Chiquis Rivera éblouit à nouveau les réseaux sociaux avec son look, cette fois probablement inspiré par la bien-aimée Selena Quintanilla.

La chanteuse a enveloppé ses courbes dans un pantalon très serré, un haut court et une veste en cuir avec mentons qui lui donne le style d’un grupero ou pourrait être dans le plus pur style de TexMex, Le rythme de Selena.

La garde-robe noire met en valeur l’anatomie sinueuse de Chiquis, qui a l’air vraiment magnifique à côté d’un microphone et devant les instruments de musique.

Face à l’interprète d’Anímate y Verás, sa passion pour la musique se voit, l’image correspond très probablement à sa collaboration annoncée avec Los Socios del pace.

La fille de Jenni Rivera garde les internautes attentifs à ses réseaux sociaux car elle est une maîtresse du changement avec son look impressionnant; En plus de partager vos projets professionnels et personnels.

Cette Valentine Chiquis est devenue très aimante avec Lorenzo Méndez, son mari, avec qui elle a partagé une photo émotionnelle et a récemment prouvé à tout le monde qu’elle était une femme impeccable car elle s’occupait également parfaitement de la chanteuse, qui souffrait de maladies respiratoires, elle a donc placé une pommade sur la plante des pieds et derrière tes genoux

