[PHOTO] Cobie Smulders et Taran Killam dans «The Simpsons» – Saison 31

Le vétéran des Avengers, Cobie Smulders, se dirige vers un univers Marvel alternatif par le biais des Simpsons – et elle apporte une sauvegarde familiale.

La star de Stumptown et son mari de la vie réelle, Taran Killam de Single Patents, prêteront leurs voix à l’épisode du 1er mars du Fox ‘toon, intitulé “Bart le méchant”, qui s’articule autour du chanteur à poils hérissés obtenant un non autorisé un aperçu de la suite inédite de la franchise de films de super-héros Vindicator extrêmement populaire. Lorsque deux dirigeants de films (interprétés par, clin d’œil, clin d’œil, auteurs Marvel Joseph et Anthony Russo) découvrent que Bart a vu le film, ils ne reculeront devant rien pour empêcher “Spoiler Boy” de ruiner l’intrigue top secrète de la photo pour les fans.

Smulders et Killam incarneront deux des super-héros Vindicator, nommés Hydrangea et Airshot, respectivement. Faites défiler vers le bas pour un premier aperçu exclusif des alter ego animés du duo.

Comme nous l’avons signalé précédemment, l’épisode – qui devait à l’origine être diffusé le 23 février – présente également un caméo de Marvel CCO Kevin Feige en tant que super-méchant extraterrestre dans le film, Chinnos.

