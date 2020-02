Photo controversée: Capturez Miley Cyrus avec deux hommes en train de faire ça.

Miley Cyrus a suscité la controverse dès son jeune âge

4 février 2020

Miley Cyrus est une chanteuse qui a éveillé les émotions et les sensations de tous ses fans, car il y a quelques années, elle était très controversée pour ses performances sur scène, pas seulement parce que ses vidéos étaient assez extravagantes.

Quand elle était enfant, ses performances sur grand écran étaient sensationnelles et elle se démarquait toujours sans s’arrêter, un exemple de cela était sa participation à la série Hannah Montana dont elle était le personnage principal.

L’image en question cite ce qui suit: «Félicitations à mon père @billyraycyrus et à mon petit frère @lilnasx pour leurs 2 Grammy Awards !!!!!! (P.S. ne pouvait pas être l’un de tous les baiseurs gagnant de Grammy me dire que j’ai une pizza sur ma chemise à la putain de fonction!) “

Elle est belle accompagnée de deux hommes plus grands qu’elle. N’oubliez pas que récemment votre relation amoureuse a pris fin et que vous cherchez peut-être simplement un moyen de vous distraire et de vous amuser.

Parmi les commentaires, nous soulignons: “Honnêtement, vous avez les parents les plus cool!” “Vous méritiez une grammy pour Mother’s Daughter. parlons-en “” tu as de la pizza sur ta chemise “” bonjour bébé. Je t’aime tellement. “

.