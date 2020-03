Photo controversée: Ils capturent Natti Natasha et Lunay au lit en train de faire ce pauvre papa!

La chanteuse Natti Natasha a de nouveau été prise dans une polémique sur cette photo

16 mars 2020 19 h 15

Natti Natasha est la Dominicaine la plus controversée du moment et c’est qu’à plusieurs reprises elle a été liée de manière romantique avec le chanteur Romeo Santos, Daddy Yankee et cette fois avec le nouvel artiste musical Lunay.

Et c’est que l’artiste a toujours eu un cœur noble, donc à plusieurs reprises elle a aidé ses collègues du genre, la même raison pour laquelle elle a été confondue à d’autres occasions avec d’autres chanteurs.

Cette fois, nous avons observé une photographie qui a réussi à attirer l’attention de tous ses fans et peut-être principalement du chanteur Daddy Yankee et c’est que la chanteuse peut être vue à côté de la lune et au lit.

Comme prévu, les médias et les fans ont tiré des milliers de conclusions qui favorisent la chanteuse Lunay car ils affirment que l’artiste a une chance avec la chanteuse car elle est célibataire.

Parmi les commentaires, nous soulignons: “Wow quelle pauvre surprise Papa Yankee” “quelle femme je voudrais profiter de” “belle”.

.