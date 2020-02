Photo controversée: Jim Carrey pose comme ça et tous ses fans deviennent fous de cet OMG!

Comme un fait curieux de l’acteur, nous soulignons que le premier travail de Jim était de nettoyer les sols

15 février 2020

Le célèbre Jim Carrey est un humoriste, acteur et chanteur canadien, il est bien connu aujourd’hui pour ses performances avec un humour burlesque, et comment s’il était petit, il a remporté deux Golden Globe Awards et était candidat à un BAFTA Award, il est certainement un grand acteur.

Carrey est tombée amoureuse de milliers de filles qui sont ravies de la personnalité de l’acteur car sa spontanéité lui a apporté des milliers de bonnes choses dans le monde du divertissement.

Récemment, nous avons trouvé une photo de l’acteur dans les réseaux sociaux qui nous a laissé la bouche ouverte car c’est sans aucun doute la pose la plus folle de l’acteur, de nombreux fans prétendent qu’il est quelqu’un d’autre.

L’image a déclenché une vague de commentaires car elle est certainement très controversée, du rire à la critique pour avoir placé son visage de cette façon, provoquant la terreur dans les moindres, selon certains fans.

Parmi les commentaires sur l’image, nous mettons en évidence: “Je pensais que c’était Benedict Cumberbatch à première vue haha” “avez-vous vu cela?” “Fais plus de films, tu nous manques” “Haha ma maman qui me regarde”.

