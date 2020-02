Photo controversée: Maisie Williams “Arya Stark” met cela dans sa bouche et le montre sans crainte

Maisie Williams écrase tout le monde avec ça

1 février 2020

L’actrice Maisie Williams est sans aucun doute une jeune femme talentueuse qui est tombée amoureuse de tout le monde avec sa beauté et son talent qui ne fait aucun doute, son dévouement pour son travail est surprenant.

Elle a joué dans plusieurs séries, dont “Game of Thrones” qui l’a aidée à se faire connaître et a gagné des fans dans le monde entier, la dernière saison de “Games of Thrones”, elle s’est démarquée comme jamais auparavant.

La photo dont nous parlons cite la phrase suivante: «La plupart des gens apportent de l’alcool aux fêtes à la maison, @sophiet apporte des sucettes», ce commentaire a suscité une vague de flatterie.

Parmi lesquels nous soulignons: “J’aime beaucoup cette photo tu es très belle fille @maisie_williams je souhaite beaucoup Rencontrez-vous en personne vous donnez un câlin pour parler avec vous Je t’aime beaucoup Bisous et bénédictions de Roumanie”.

Elle a sans aucun doute suscité toutes les émotions de ses fans parce que ses beaux yeux ont suscité la curiosité de beaucoup car il semblait qu’elle était très réfléchie à quelque chose d’excitant.

.