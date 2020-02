Photo controversée: Rihanna montre cela très en détail et ressemble à ça. Comme c’est provocateur!

Rihanna a surpris tout le monde avec cette photo où elle ressemble plus qu’elle ne devrait.

29 février 2020

Robyn Rihanna Fenty connue simplement sous le nom de Rihanna, est une chanteuse, femme d’affaires, créatrice de mode, actrice, diplomate, écrivaine et philanthrope, elle a des titres, elle est jeune. Ces dernières années, elle est devenue l’une des femmes les plus importantes de la pop.

Parmi les grandes œuvres musicales que Rihanna a mises en évidence, “Diamonds”, “love on the brain”, “umbrella”, “work”, “where you been” et “bitch better have my money”, avec eux c’est que la chanteuse Il est tombé amoureux de tous ses disciples.

Récemment, nous avons découvert une photographie de réseau social, Instagram, qui a surpris la grande majorité de ses fans, puisque nous pouvons observer Rihanna portant un look audacieux qui révèle de nombreux attributs de la chanteuse.

L’image dont nous parlons cite ce qui suit: «Sois à moi, bih. #XXSavageX. ” Entre autres détails que nous pouvons souligner sur la photo, nous pouvons mentionner le beau maquillage de la chanteuse, en plus que vous pouvez visualiser un tatouage sur le côté de son corps.

Comme prévu, cette photographie a suscité de multiples réactions et commentaires de ses fans, dont nous soulignons: «Ma chronologie a été bénie» et «Mulher, vous ne m’avez pas gagné le premier jour d’Access Mtv».

.