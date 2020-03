Photo de fin de partie avec Robert Downey Jr. et Chris Hemsworth

Une nouvelle photo des coulisses d’Avengers: Endgame prise par Chuck Zlotnick voit Robert Downey Jr.et Chris Hemsworth sur le plateau du Avengers HQ.

Avengers: Fin de partie était un départ pour Robert Downey Jr. et Chris Evans. Cependant, Chris Hemsworth continuera de jouer le God of Thunder dans Thor: Love and Thunder. Avengers: Fin de partie sera probablement la dernière fois que nous verrons Robert Downey Jr.et Chris Hemsworth ensemble dans l’univers cinématographique Marvel.

De nombreuses images ont été capturées tout au long de la production de Avengers: Fin de partie. Thor et Iron Man ne partageaient pas trop de scènes ensemble, mais l’une des plus mémorables a été lorsque Robert Downey Jr. a appelé Bro Thor de Chris Hemsworth “The Dude”, une référence à The Big Lebowski. Vous pouvez maintenant voir une nouvelle photo dans les coulisses des deux de Chuck Zlotnick ci-dessous.

Robert Downey Jr. et Chris Hemsworth ont été vus pour la dernière fois dans Avengers: Fin de partie. Voici le synopsis officiel du film:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur 4K Ultra HD, Blu-ray, numérique, DVD et sur Disney Plus.

